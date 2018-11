Una catapulta mundial per acabar d'arribar a l'elit

Aquest dissabte (23 h, Eurosport) Espanya jugarà la final del Mundial sub-17 femení a Montevideo contra Mèxic. La 'rojita' hi arriba després d’haver superat Nova Zelanda i Corea del Nord, i té l’oportunitat històrica de millorar el seu palmarès: dos bronzes (2010 i 2016) i una plata (2014) són les medalles acumulades en les edicions anteriors. Les blaugranes Claudia Pina i Jana Fernández seran les representants catalanes, i hi faltarà la blanc-i-blava Ainhoa Marín, a qui una lesió va fer marxar de l'Uruguai abans d’hora.

El combinat mexicà és un dels que més bones sensacions ha deixat durant el torneig, competint contra el Brasil, el Japó o Ghana. A la final hi haurà dues exjugadores a la banqueta: Toña Is al bàndol espanyol i Mónica Vergara al mexicà. La seva direcció haurà d’orientar unes jugadores plenes de talent i que són a les portes de l’elit. En anteriors mundials van destacar referents com Lola Gallardo, Alexia Putellas, Amanda Sampedro, Patri Guijarro, Nahikari García o Aitana Bonmatí, peces importants dels seus equips a la Lliga Iberdrola.

L'Atlètic vol oblidar contra la Reial l'ensopegada del Mini

Jugadores que també van disputar un Mundial sub-17 obriran avui la jornada 11 de la Lliga Iberdrola. Lola Gallardo, guardonada com a millor portera a Trinitat i Tobago el 2010, protegirà l’Atlètic de Madrid contra la Reial Societat (16 h, Gol). Les matalasseres, amb les també exmundialistes Sampedro, Menayo o Falcón, tenen un punt de marge sobre el Barça, que seguirà el duel per saber si diumenge, contra el Granadilla Tenerife, pot escalar posicions o no. Els altres partits del dia són l’Athletic-Madrid (10.45 h, BeIn LaLiga) i el Rayo-Màlaga (11 h), on també hi haurà 'rojitas' de categories inferiors.