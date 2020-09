El clàssic del futbol francès acaba amb batussa final

El clàssic francès disputat al Parc dels Prínceps va condemnar el París Saint-Germain, superat per l'Olympique de Marsella (0-1) en un partit aspre que va acabar amb cinc expulsats, tres del conjunt parisenc i dos del seu rival, a causa d'una batussa final. El partit va deixar accions molt lletges sobre el terreny de joc, on hi va haver escopinades, acusacions de racisme i entrades violentes.

El partit va arrossegar els comptes pendents de l'espanyol Álvaro González amb Di María i Neymar. L'argentí va escopir al jugador de l'Olympique de Marsella, a qui Neymar va acusar de racisme durant el partit. L'ex del Barça va ser expulsat per haver agredit el rival. Lluny de disculpar-se, el davanter va escriure un missatge polèmic a les xarxes socials. "Només em penedeixo de no haver-li trencat la cara a aquest imbècil", va escriure.