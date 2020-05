Els clubs volen que l’afició torni als estadis al setembre

A mesura que tornen les lligues de futbol, tornen els espectadors. Cada cop més campionats internacionals anuncien mesures per permetre el lent retorn dels espectadors als estadis, tal com s’ha fet ja a Hongria, on calia deixar tres seients lliures entre aficionats, mesura que es va complir a molts recintes, però no als carrers: grups de radicals d’extrema dreta es van manifestar pel centre de Budapest en protesta per una baralla amb membres de la comunitat gitana. Tampoc es van mantenir les distàncies de seguretat a Belgrad. La lliga de Sèrbia, que ha estat tres mesos aturada, va tornar aquesta setmana amb els estadis buits. La idea del govern és permetre la presència del 30% dels aficionats a partir de la setmana vinent, però aquest divendres l’Estrella Roja de Belgrad va guanyar el seu partit i es va proclamar campió de lliga, fet que va provocar que els aficionats no respectessin les distàncies de seguretat als carrers.

No tots els retorns s’esperen així de traumàtics. Països on les dades parlen d’una evolució positiva de casos de covid-19, con Dinamarca, Polònia o Suïssa, han anunciat que obriran els estadis a mitjans de juny per al 25 o el 30% dels espectadors. També Rússia ha fet oficial que a finals de juny es permetrà la presència del 10% dels espectadors, malgrat que els casos de coronavirus a Rússia no deixen de pujar. Les grans lligues, en canvi, segueixen decidides a finalitzar la temporada sense espectadors. Tant el Barça com l’Espanyol treballen amb un pla de negoci en què els aficionats no haurien de tornar als seus estadis fins al 2021, però tots dos clubs admeten que hi ha la possibilitat de veure espectadors a l’estadi una mica abans.

Engrescats pels bons resultats contra el covid-19 i les negociacions que han portat a pactar amb les autoritats un calendari que permetrà veure el primer partit de futbol el dijous 11 de juny, els dirigents de la Lliga de futbol, la patronal de clubs, volen proposar que la temporada vinent comenci el 12 de setembre amb els estadis oberts per al 30% del públic. Per a un club com el Barça, seria una xifra de més de 20.000 espectadors, fet que ajudaria la directiva a solucionar problemes, perquè molts abonats no es perdrien cap partit de la temporada 2020/21, i es podrien vendre algunes entrades. Fonts del Barça, però, demanen prudència.

Retornar diners

El club blaugrana, al no ser una societat anònima esportiva, no està obligat a retornar part dels diners als seus abonats per no haver pogut veure tots els partits programats. El Barça, però, estudia com compensar-los. De moment, encara no ha explicat com ho faria. L’Espanyol, per la seva banda, regala el carnet de soci per a la pròxima campanya i compensarà amb un 20% l’import de l’abonament de la temporada, corresponent als sis partits que se celebraran a porta tancada, i els abonats podran escollir entre diferents opcions: un crèdit obert en un moneder virtual que es pot utilitzar en descomptes en l’abonament de la pròxima temporada o en compres a la botiga del club; sis entrades dobles per al curs vinent, o el retorn en metàl·lic del 20%.

El pla de la Lliga, amb el suport dels clubs, seria tenir el 30% de l’aforament a partir de la primera jornada de la temporada 2020/21. I si el ministeri de Sanitat ho permet, ampliar al 50% després dels dos primers mesos. Així, el gener del 2021 els estadis ja s’obririen al 100% dels espectadors. La Premier League anglesa treballa amb un projecte similar, destinat a intentar obrir els estadis com més aviat millor, per evitar pèrdues més grans.