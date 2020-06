Més indignació que ganes que torni el futbol entre els penyistes del Barça i de l'Espanyol

"Els nostres associats només fan que preguntar-nos quan obrirem la sala per poder veure futbol". El president de la Penya Barcelonista l'Avenç és un dels que transmet més il·lusió per la represa de la Lliga. Gairebé tres mesos després de l'aturada, la pilota tornarà a rodar, tot i que el context demana que es faci amb els estadis sense públic. És la derivada que fa canviar la cara als aficionats, que se senten perjudicats pels estrictes protocols, uns protocols que han refredat l'emoció inicial de tornar a tenir futbol a l'abast.

L'alegria de veure novament en acció el seu equip es transforma de seguida en indignació, un sentiment que s'agreuja quan es compara amb les mesures aplicades en altres sectors. "La tornada del futbol és el menys important, però és una manera que torni la normalitat", admeten des de la Penya d'Alba del Vallès. A la Penya de la Creu de Sant Jordi tenen clar que s'està vivint "una situació estranya i artificial" i a Blanes ja es preparen per al nou escenari, que impedirà que els seus penyistes vagin al camp com sempre han fet.

Hauran d'anar al local social. A la Penya Barcelonista Sant Antoni ho volen acceptar amb naturalitat: "De la mateixa manera que la gent agafa el metro per anar a la feina, nosaltres anirem a veure el futbol". Però una de les qüestions que preocupa més els penyistes és si es podran reunir al local on se citen habitualment. A Capellades ja ho tenen tot preparat per a la tornada del futbol i han pres les mesures per reobrir la seva seu. "Hem fet una desinfecció total seguint la normativa i obrirem amb un màxim de 36 persones", diuen.

Col·lectiu de risc

En alguns casos, però, la situació ha trencat les rutines habituals. El president de la Penya Blaugrana d'Igualada explica que "els penyistes més grans es mostren més recelosos d'anar al local, perquè són població de risc i no volen córrer gaire riscos". Des de Pallejà també es mostren prudents i, de moment, aquest dissabte encara no obriran el local: "Tenim moltes ganes que torni el futbol, però ho hem de fer amb garanties". Creuen que encara és massa aviat.

Entre els aficionats de l'Espanyol la indignació encara és més forta que entre els seguidors del Barça. Els periquitos consideren que és un despropòsit que es reprengui la competició en les condicions actuals. A la Penya Espanyolista de Nou Barris senten "indiferència i frustració" per les decisions de la Lliga i assenyalen que, com a protesta, "molts socis es donaran de baixa de les plataformes de televisió i tornaran a les ràdios".

Sempre heu estat i sereu el jugador número 12. No us fallarem.

𝗟𝗹𝘂𝗶𝘁𝗮𝗿𝗲𝗺 𝗽𝗲𝗿 𝘃𝗼𝘀𝗮𝗹𝘁𝗿𝗲𝘀! 💪⚪🔵



Siempre habéis sido y seréis el jugador número 12. No os fallaremos.

¡𝗟𝘂𝗰𝗵𝗮𝗿𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝘃𝗼𝘀𝗼𝘁𝗿𝗼𝘀! 💪⚪🔵 #EspanyoldeBarcelona | #RCDE pic.twitter.com/bFstYb2KzE — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) June 11, 2020

Una prioritat poc "ètica"

"La nostra opinió particular és que no tenim ganes que torni un futbol en què l'aficionat no és absolutament ningú", diu el secretari de Pericos de Montmeló, Daniel Pérez. "Entenem el futbol com un espectacle, un espectacle per viure en directe a l'estadi. Des de les altes esferes de la Lliga estan dissenyant un futbol sense aficionats, només pensat per veure'l per la tele, asseguts al sofà. Això, a nosaltres, com a seguidors d'un club, no ens agrada", diu.

El vicepresident d'Aliança Perica matisa que la indignació generalitzada entre l'afició blanc-i-blava no té res a veure amb la situació classificatòria en què es troba l'Espanyol: "Ens va indignar molt que es donés prioritat als futbolistes abans que als metges i infermers per fer les proves del coronavirus". Pérez tampoc no ho veu clar: "No trobem ètic que torni el futbol quan ni tan sols les escoles poden tornar a obrir. El futbol va abans que l'ensenyament?".

"Manen els diners"

Des de la Penya de Manigua també lamenten que el futbol torni amb els aficionats relegats a un segon pla: "Com qualsevol espectacle, el futbol sense públic no té cap sentit, però això demostra que el que compta són els diners". A més, consideren que tornar a jugar sense públic és un error: "El futbol és dels aficionats i catalogar de partits de competició els entrenaments que faran ens sembla una recerca de diners". Des de Montmeló creuen "fermament que el futbol no hauria de tornar fins que la normalitat fos absoluta", però això no treu que, com a seguidors de l'Espanyol, estaran "al costat de l'equip sempre".

A la Penya Blanc-i-Blava de Tortosa mantenen el discurs d'indignació per la tornada sense aficionats a les graderies, però hi veuen una part positiva: "El club tindrà uns ingressos pels drets de televisió que faran una mica més lleugera la càrrega a l'hora de mantenir les nòmines".