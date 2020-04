La Lliga prepara un protocol d'actuació contra el covid-19 per quan es reprenguin els entrenaments

Encara no se sap quan tornarà el futbol. És encara d'hora per apuntar una data, però tots els implicats tenen coll avall que la competició hauria de poder-se acabar. Però per avançar feina, la Lliga ja treballa per tenir llest un protocol d'actuació per quan els futbolistes tornin als entrenaments, segons ha anunciat aquest dimecres la cadena Cope. Així, el document amb el que treballa la Lliga se centra en quatre fases (preparació d'entrenament, entrenament en solitari, entrenaments en grups de 8 jugadors i entrenaments col·lectius).

Tal com s'ha parlat en els últims dies, la Lliga també preveu la realització d'una minipretemporada abans de començar a competir. En aquest cas, plantegen dues setmanes en què l'equip es podrà exercitar, però haurà d'estar aïllat a un hotel de concentració o a la Ciutat Esportiva, sempre i quan només hi pugui accedir el personal autoritzat.

La Lliga també preveu fer el test del coronavirus a tota la plantilla i a les persones que convisquin amb ells. I caldrà fer-lo dos cops: abans de tornar als entrenaments i 72 hores abans de tornar a competir. A més, la Lliga indica que els jugadors només podran entrenar-se, anar a jugar i estar als seus domicilis o habitacions.

En el cas que un dels jugadors doni positiu, la Lliga indica que caldrà aïllar-lo i la resta de la plantilla haurà de repetir el test, a més de desinfectar les instal·lacions i fer controls mèdics diaris.