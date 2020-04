“El creixement del futbol femení queda amenaçat pel coronavirus”

L’organització internacional que representa el col·lectiu de futbolistes mundial, FIFPro, ha emès un informe aquest dijous en què alerta de “l’amenaça” que el coronavirus representa “per al creixement i l'evolució del futbol femení cap a una indústria forta i viable”. FIFPro creu que les jugadores són “extremadament vulnerables” perquè les condicions de treball als seus clubs no les protegeixen adequadament en un context com l’actual.

Es refereix, sobretot, a l’absència de contractes escrits (només el 18% de les futbolistes en lligues principals tenen contracte), al fet que els que hi ha són de curta durada (dotze mesos de mitjana) i a la falta d’assegurances i cobertura mèdica de garanties. FIFPro també denuncia que les mensualitats majoritàries s'acosten als 600 euros i que és habitual cobrar amb retard. En la majoria de casos, les jugadores reben com a compensació unes ajudes en l'habitatge (51%), en l’assegurança (44%) o en alimentació (37%) que ara FIFPro insisteix que s’haurien de conservar.

De fet, en l’informe Covid-19: implicacions per al futbol femení professional, FIFPro alerta que la situació econòmica derivada de la crisi sanitària podria donar lloc a insolvències de clubs altament rendibles i estables en molts mercats. És a dir, que si no hi ha un suport adequat, fins i tot els clubs més forts podrien trontollar. "Ens trobem en un temps sense precedents i tenim la responsabilitat com a comunitat del futbol mundial de treballar plegats i donar suport a la nostra indústria", ha comentat el secretari general de FIFPro, Jonas Baer-Hoffmann. "Si perdem clubs, lligues i competicions de seleccions, potser els perdem per sempre en el negoci. El nostre objectiu no ha de ser només evitar que això passi, sinó construir una base més sòlida per al futur”.

Amanda Vandervort, responsable de futbol femení de FIFPro, es mira l’actualitat com una finestra d’oportunitat. “Hem de fer front a les implicacions complexes d'aquesta paralització del futbol femení. Tenim l'oportunitat de fer canvis estructurals que són molt necessaris i que poden beneficiar el futbol en general. Aprofitem aquest moment per donar suport a les jugadores i per crear una indústria estable per al futur”.