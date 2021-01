El Madrid fa figa i es queda sense final de la Supercopa (1-2)

El Reial Madrid va tornar a fer figa, va perdre contra l’Athletic Club (1-2) i haurà de veure la final de la Supercopa d’Espanya a través de la televisió. Dos gols de Raúl García durant la primera meitat van deixar contra les cordes un equip entrenat per Zinedine Zidane que va trigar a reaccionar. Karim Benzema va marcar el gol de l’equip blanc quan faltaven 15 minuts per al final.

El plantejament de Marcelino va sorprendre Zinedine Zidane en la primera part, amb una pressió alta que no va saber superar el Reial Madrid. L’equip basc va castigar dues errades de Lucas Vázquez jugant de lateral. Una pèrdua de pilota va permetre el primer gol de Raúl García al minut 18 de partit. Un penal seu sobre Íñigo Martínez, per una agafada al minut 37, va acabar d’ensorrar l’equip blanc. A més, Varane es va lesionar i va ser substituït durant el descans.

El marcador es va poder moure a l’inici de la segona meitat, quan Muniain va malbaratar una bona oportunitat per a l’Athletic Club i quan Marco Asensio va enviar dues pilotes al pal. El Madrid va ajustar el resultat amb un gol de Karim Benzema (minut 75). Uns minuts després, el VAR va anul·lar un segon gol del davanter francès per un clar fora de joc.

Sense energia i sense la confiança dels primers minuts, l’Athletic Club va patir per mantenir el resultat durant uns últims minuts de la semifinal en què el Madrid va buscar a la desesperada enviar el partit a la pròrroga amb un segon gol que no va arribar. L’Athletic Club, doncs, serà el rival del Barça a la final.

Jovic torna a Frankfurt

Unes hores abans de la semifinal, el Reial Madrid va anunciar que Luka Jovic tornarà a l’Eintracht de Frankfurt per acabar la temporada. Fitxat fa un any i mig com a golejador, el davanter serbi només ha marcat dos gols en els 32 partits que ha jugat amb l’equip blanc. Des del 8 de novembre no juga ni un minut i des d’aleshores ha encadenat absències per infecció de covid-19, per lesions o simplement perquè no té la confiança de Zidane.