El Barça demostra que no té rival a la Lliga Iberdrola (3-0)

L'equip de Lluís Cortés ha demostrat la seva superioritat al clàssic contra l'Atlètic de Madrid batent rècords. Amb els gols de Patri, Jenni i Martens, l'equip català ha recuperat el primer lloc de la taula tot i haver disputat dos partits menys.

Malgrat que les primeres possessions han estat per a les blanc-i-vermelles, el primer xut entre els tres pals l'han signat les blaugranes. Jenni Hermoso ha intentat obrir la llauna després de superar les defenses amb una passada mil·limètrica de Graham Hansen. La pitxitxi de les dues últimes temporades, però, no ha aconseguit enviar la pilota al fons de la xarxa. Amb una arrancada de partit d'anada i tornada, al minut 6, després d'una centrada, la pilota ha tocat unes mans i la col·legiada Ágata González ha xiulat penal. El primer en contra de les blaugranes des que juguen a l'estadi Johan Cruyff. L'exblaugrana Toni Duggan ha estat l'encarregada de xutar la pena màxima, però, amb contundència, Cata Coll ha tret una mà espectacular per mantenir la porteria blaugrana a zero un partit més.

El primer ensurt ha servit perquè les blaugranes agafessin les regnes del partit. Amb el control de l'esfèrica, i passada la mitja hora d'enfrontament, les blaugranes s'han avançat en el marcador. Després d'una passada sensacional de Graham a l'espai entre les defenses, Patri ha driblat la portera blanc-i-vermella i ha fet l'1-0 amb un xut creuat que ni Peyraud-Magnin, primer, ni Tounkara, quasi sota pals, han aconseguit aturar. Amb una mica més de pausa després de la diana, l'equip de Lluís Cortés ha tornat a enviar la pilota al fons de la xarxa al minut 34, aquest cop de penal. Mans clares de Tounkara dins de l'àrea que la col·legiada ha castigat amb la pena màxima. Hermoso no ha dubtat: xut fort i enganxat al pal dret.

Ja a la segona part, el guió ha estat el mateix. Control i possessió per a les blaugranes i els contraatacs com a recurs per a les madrilenyes. Jenni ha tingut, de nou, l'oportunitat de fer pujar un altre gol al marcador abans de ser substituïda per Oshoala en un doble canvi també de Martens per Aitana. Pocs minuts després, al 54, les blaugranes han esmicolat un altre rècord. Les de Cortés han superat el rècord d'imbatibilitat de 891 minuts amb la porteria a zero, que datava de la temporada 2014/2015. El partit, però, seguia viu, i quan falten cinc minuts per al final Martens l'ha sentenciat. Amb un bon control i una gran definició, la davantera ha fet pujar al marcador el 3-0 definitiu. Amb aquesta victòria, les blaugranes recuperen el lideratge i es postulen com a principals candidates al títol de Lliga.