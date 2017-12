L’Espanyol riu massa aviat i naufraga a Las Palmas (2-2)

En la que semblava el partit més plàcid per l’Espanyol aquest curs, la visita al Las Palmas, va acabar convertint-se en un autèntic malson (2-2). I podria haver estat pitjor, ja que els canaris van desaprofitar una pena màxima al minut 95. O, millor dit, quan tot semblava perdut, Pau López va aparèixer per salvar un punt amb una intervenció que, malgrat tot, no deixa cap regust satisfactori cap al seu conjunt.

El partit va tenir dues parts radicalment oposades. La primera va ser pels blanc-i-blaus, que van fer la feina amb dos gols de Moreno que van enviar el partit al descans amb una sonora escridassada del públic local cap als seus. La segona, en canvi, va tenir color groc. Els canaris van apretar, i malgrat l’Espanyol va saber contenir les escomeses durant gairebé tot el temps, li van tremolar les cames a falta de deu minuts, quan es va ensorrar per complet i va acabar cedint un empat que no té res de positiu.

Moreno castiga la feblesa canària

Després d’una de les setmanes més tenses des que Quique Sánchez Florres és a la banqueta blanc-i-blava, no quedava altra que tornar al camí de la victòria. Quan més necessitava un partit per convèncer, l’Espanyol va topar-se amb una de les defenses més fràgils de la Lliga per tornar a carregar-se de moral i confiança. Com havia anunciat el tècnic a la prèvia, era l’hora de donar alternativa al pla B. La sacsejada va ser radical: no només va canviar noms, sinó també posicions, el sistema i, per si fos poc, l’estil. Ahir, Quique va entendre que calia esborrar l’etiqueta de previsible i va donar opcions a recursos diferents per mirar de sorprendre a la pitjor defensa de la lliga.

Va deixar de banda el seu habitual 4-4-2 per mutar a un 4-3-3. De cap a peus, l’equip va ser un altre a l’habitual. David López va avançar la seva posició, saltant al mig del camp, un rol que feia mesos que no tenia. I el lloc a l’eix el va ocupar un Óscar Duarte que, tornava a jugar un partit de blanc-i-blau 274 dies després. El costa-riqueny no va desentonar, com tampoc ho va fer Granero en un mig del camp amb ell i Darder com a interiors, protegits per David López. A dalt, un trident inèdit, ja que Sergio García va acompanyar a Moreno i Baptistao. Els castigats pel tècnic, Jurado i Piatti, que quan van entrar, van restar profunditat i capacitat d’amenaça.

El partit podia haver quedat resolt al descans. L’Espanyol va topar-se amb un rival que apostava per la defensa molt avançada, i que cedia molts espais per poder córrer com li agrada. Cada cop que es descobria en excés darrere, els periquitos trobaven la possibilitat de contraatacar amb arrencades interiors del seu trident, que va renunciar a les bandes per castigar per dins. Baptistao va arrencar la moto, i no el va atrapar ningú. Quan va trobar-se sol davant Lizoain, va ser generós i va regalar el gol a Moreno, que va rematar a plaer.

Un quart d’hora després, i en una acció molt similar, Sergio García va baixar una pilota dins de l’àrea i, després de marejar al seu defensa, va veure per cua d’ull com Moreno, a la seva dreta, l’esperava tot sol. El perpetuenc va firmar el seu setè gol, però just abans del descans en va poder fer un altre, en perdonar des del punt de penal, i a porteria buida, una passada de la mort de David López.

Un tram final per l’oblit

A la represa, i quan es veia amb l’aigua al coll, el Las Palmas va insistir per evitar que els tres punts marxessin a Cornellà. Els canaris van creure, i amb èpica van enfonsar a un Espanyol que havia estat incapaç de sentenciar el partit. Remy va tornar vida al partit, i va donar ales a un conjunt que va seguir apretant. Calleri va empatar de cap, i l’eufòria dels canaris va anar més enllà quan Jurado, en una acció sumament desafortunada, va cometre un penal absurd. Per fortuna espanyolista, Pau el va aturar. El gironí, però, no va poder salvar el que semblava que seria el primer triomf visitant del curs. Una nova oportunitat perduda.