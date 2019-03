Espanya supera Malta amb Robert Moreno a la banqueta (0-2)

La selecció espanyola ha superat Malta (0-2) amb dos gols d'Álvaro Morata i ha aconseguit la segona victòria en la fase de classificació per a l'Eurocopa. Robert Moreno ha ocupat a la banqueta el lloc de Luis Enrique, absent per motius familiars de força major. El blaugrana Sergi Roberto i l'espanyolista Mario Hermoso han disputat els 90 minuts com a titulars.



"Ha estat molt estrany, però hem de ser professionals. Hem intentat fer totes les coses com les fa luis Enrique", ha reconegut Moreno. "Sempre volem guanyar, però avui teníem una motivació més. No era fàcil per totes les condicions i volíem guanyar pel nostre entrenador, que ho mereix i estem a mort amb ell",ha opinat Morata em declaracions a Teledeporte.

El porter de Malta ha sigut Bonnello, fill del porter que va encaixar 12 gols al 1983.