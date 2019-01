Com ha arribat el Reus a ser expulsat del futbol professional?

Què ha passat perquè el Reus Deportiu hagi arribat al punt de ser expulsat del futbol professional durant tres anys després de ser sancionat pel jutge de disciplina de la Lliga i, a més, hagi de fer front a una multa de 250.000 euros? Com s'ha arribat a aquesta situació? Repassem la cronologia dels fets, que arrenca aquest agost, quan el club va sobrepassar el límit salarial.

18 d'agost

El Reus Deportiu estrena nova temporada a Segona Divisió contra el Las Palmas amb baixes a la convocatòria degut al fet que el club no ha pogut inscriure tots els jugadors perquè ha sobrepassat el límit salarial. Xavi Bartolo, que debutava com a entrenador del club roig-i-negre, va haver de cridar jugadors del filial i del juvenil per completar la convocatòria de divuit futbolistes.

25 d'agost

L'equip juga a casa el primer partit de la competició encara amb problemes. El conjunt reusenc segueix sense haver pogut inscriure set jugadors clau: Dejan Lekic, Karim Yoda, Tito Ortiz, Vítor Silva, Miguel Linares, Jesús Olmo i Shaq Moore. El Reus emet un comunicat en què lamenta que "les incessants gestions efectuades" encara no han pogut resoldre definitivament "els problemes amb la inscripció d'alguns futbolistes abans del tancament del període de fitxatges".

31 d'agost

El Reus pot inscriure alguns jugadors abans del tancament del mercat de fitxatges de l'estiu, però segueix en quadre perquè altres jugadors es queden sense fitxa: una vegada finalitzat el període per a la inscripció de jugadors, els futbolistes Vítor Silva, Tito Ortiz, Isaac Cuenca i Karim Yoda no poden ser inscrits.

3 de setembre

El club convoca els mitjans de comunicació per oferir una roda de premsa per fer balanç de la situació. Hi compareixen Xavier Llastarri (president de l'entitat) i Joan Oliver (màxim accionista). Oliver és taxatiu i demanar disculpes "a jugadors, cos tècnic, direcció esportiva, president, consell d'administració i afició" i fa autocrítica. "El responsable únic de la situació soc jo. La responsabilitat és meva i ho assumeixo", diu.

30 octubre

El Reus reconeix un deute superior als 5 milions d'euros. Per a Oliver no es tracta d'un deute "excessiu", ja que segons ell hi ha altres clubs que tenen "uns 90 milions" de deute, i recorda que el Reus és un dels clubs amb menys deute de Segona A. El màxim accionista ja parla de la possibilitat de vendre's les accions: "Si és la solució, ho faré", diu.

1 de desembre

Surten a la premsa informacions que apunten que el blaugrana Gerard Piqué podria comprar el Reus. Finalment, el central del Barça adquireix l'Andorra.

10 de desembre

La Lliga paga els salaris dels jugadors roig-i-negres –que porten 3 mesos sense cobrar– i obre un expedient disciplinari al club. "Les nòmines no les pagarà el Reus, les pagarà la Lliga. I, evidentment, això comportarà l'obertura d'un expedient disciplinari al club per una falta molt greu que ja veurem com acaba", diu Javier Tebas, president de la Lliga.

12 de desembre

Dotze jugadors denuncien el club per impagaments: els jugadors no descarten abandonar l'entitat malgrat la promesa de la Lliga que cobraran els sous.

14 de desembre

La plantilla del Reus Deportiu anuncia la seva decisió de rescindir els contractes amb el club català després de no haver cobrat els últims tres mesos de competició. Jesús Olmo, capità de l'equip, llegeix un comunicat signat per tota la plantilla: "Gràcies al conveni col·lectiu tenim l'opció de demanar la resolució dels nostres contractes i hem decidit acollir-nos a aquest dret perquè entenem que la situació ja és insostenible".

15 de desembre

El Reus explica que està pagant els sous als jugadors per evitar haver d'abandonar la competició.

19 de desembre

Tito Ortiz es desvincula del Reus. El migcampista marxa després de trencar el contracte a petició personal.

20 de desembre

Només 11 jugadors han cobrat les nòmines pendents, i el migcampista Tito Ortiz, que ja està desvinculat del Reus però que és dels jugadors que més nòmines té pendents de cobrar, amenaça amb denunciar el club.

21 de desembre

Xavier Llastarri, president del Reus, dimiteix i s'acomiada del club amb una carta en què denuncia "insults i amenaces", tant a la seva persona com a la seva família, arran de la recent crisi econòmica de l'entitat.

27 de desembre

Set jugadors del Reus segueixen sense cobrar. El club té fins a mitjanit per abonar-los les nòmines que els deu si no vol que quedin lliures i puguin fitxar per altres equips. Joan Oliver manté una reunió amb els futbolistes per tranquil·litzar-los, però aquests hi han perdut completament la confiança i gran part de la plantilla vol abandonar el club.

28 de desembre

El Reus es queda amb només 13 fitxes del primer equip, ja que els jugadors que havien denunciat queden alliberats del seu contracte després de no haver cobrat les nòmines que els deuen.

29 de desembre

Oliver assegura en roda de premsa que "la continuïtat del primer equip està garantida". "Em dieu que haig de vendre i fotre el camp. Hi estic d'acord, però és clau l'ordre. No puc vendre i marxar deixant el club tocat, vull marxar deixant el futur garantit. El Reus necessita diners i jo no els tinc. Qui els tingui serà benvingut, però jo no tinc cap interès en quedar-me. El Reus està en venda, ja que no tenim els recursos per tirar endavant", afegeix, dirigint-se a la premsa.

4 de gener

El jutge de disciplina social de la patronal de clubs resol que el Reus pot seguir competint a la Segona Divisió, tot i que perd tots els drets com a membre de la Lliga de Futbol Professional. L’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) demana que se suspengui el partit contra el Màlaga perquè el club català només disposa de dotze jugadors del primer equip amb llicència.

6 de gener

Històric triomf del Reus, amb només 12 jugadors del primer equip, al camp del Màlaga. Els jugadors segueixen demostrant la seva professionalitat al terreny de joc. Bartolo, en roda de premsa, carrega contra l'AFE: "L'assetjament de l'Associació de Futbolistes Espanyols als jugadors ha sigut terrible. La situació tampoc era tan diferent de la que vam tenir en el partit del Las Palmas [jornada 1]. Hem jugat 19 partits en aquestes condicions. Si algú pretenia aquesta setmana suspendre el partit, que repassi una mica la nostra trajectòria des del principi i que en tot cas demani que se suspengui des de la jornada 1". El club, a última hora, evita pagant-los el sou que Olmo i Querol marxin.

10 de gener

L'AFE nega haver sol·licitat l'exclusió del Reus del futbol professional i diu que està a l'espera de la resolució del jutge de disciplina social del campionat.

17 de gener

La instrucció sobre l'expedient disciplinari que té obert el Reus Deportiu pels impagaments als jugadors acaba i hi ha proposta de sanció. El jutge instructor posa una proposta sobre la taula del jutge de disciplina social Manuel Rivero: expulsió temporal del club roig-i-negre durant 5 anys de la competició professional (Primera i Segona Divisió) i multa econòmica de 250.000 euros, segons avança RAC1. Si el jutge de disciplina social acceptés la proposta, el Reus quedaria automàticament exclòs de la competició.

18 de gener

La Lliga suspèn el partit entre el Reus i el Las Palmas. La Lliga suspèn el dret del conjunt del Baix Camp a participar en la competició professional "fins a la resolució de l'expedient".

21 de gener

Joan Oliver ven les seves accions a l'empresa nord-americana US Real State Investment. Oliver ven el club hores abans que s'acabi el termini de cinc dies que el jutge instructor de la Lliga havia donat al Reus perquè enviés les al·legacions pertinents sobre la sanció que s'havia proposat. La Lliga, doncs, ha d'asseure's i valorar si veu la venda amb bons ulls i si el club pot tornar a la competició.

24 de gener

Diversos jugadors marxen gràcies a un document signat per Oliver que els dona la carta de llibertat: Miguel Linares, Borja Herrera i Mario Ortiz abandonen l'entitat.

25 de gener

Els jugadors del Reus es reuneixen amb els nous propietaris del club, que els asseguren que hi ha jugadors d'Europa i dels Estats Units interessats en fitxar.

28 de gener

La Lliga expulsa el Reus durant tres anys i li imposa una multa de 250.000 euros. Els nous propietaris, que van adquirir l’entitat la setmana passada, tenen 15 dies per recórrer la decisió al Tribunal d’Arbitratge Esportiu (TAS). La Lliga considera que els incompliments de pagament del Reus als seus jugadors han sigut "reiterats" i, per tant, la venda del club no produeix cap efecte en aquesta resolució. Al vespre, l'afició es concentra a Reus per protestar contra Oliver (a qui consideren responsable de la situació) i contra la sanció.