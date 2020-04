Més angoixa i més depressió entre els futbolistes: les conclusions d'un informe FIFPro

La pandèmia del coronavirus ha aturat el futbol arreu del món. Ja fa més de sis setmanes que els equips no competeixen i això ha remogut l'estat emocional dels jugadors. Confinats a casa i lluny de la seva rutina habitual, de convivència amb els companys i de competició cada cap de setmana, han tingut algunes dificultats per adaptar-se al confinament. L’organització internacional que representa el col·lectiu de futbolistes mundial, FIFPro, ha elaborat una enquesta per avaluar com se senten els futbolistes i ha conclòs que han augmentat els símptomes d'angoixa i depressió.

Després de parlar amb 1.134 jugadors, d'una edat mitjana de 26 anys, i 468 jugadores, de 23 anys de mitjana, de diferents països, FIFPro ha detectat que el 22% de les futbolistes i el 13% dels jugadors han reportat símptomes associats a la depressió. El 18% de les dones i el 16% dels homes, a més, manifesten angoixa. Aquests percentatges suposen un creixement significatiu dels paràmetres que habitualment tenia analitzats FIFPro. "Aquests símptomes d'angoixa i depressió s'han vist incrementats des que el coronavirus ha aturat el futbol professional i són els mateixos que ha d'afrontar la societat en aquest context d'emergència sense precedents", comenta l'oficial mèdic de l'organització, Vincent Gouttebarge.

"La majoria de futbolistes no se senten preparats per als canvis que vindran" Vincent Gouttebarge Oficial Mèdic de FIFPro

Els factors que els esportistes consideren rellevants és l'aïllament social, la suspensió de les seves vides esportives i laborals i els dubtes sobre el seu futur. "La majoria no es veuen ben preparats per afrontar els canvis que vindran. Els animem a demanar ajuda a persones de la seva confiança o a especialistes en salut mental", diu FIFPro. El 75% dels enquestats asseguren que tenen accés a recursos psicològics, un factor que Gouttebarge considera essencial. "Això mostra que, més que mai, els professionals han advertit la importància dels factors mentals i emocionals".

Una altra de les coses que posa de manifest l'informe de FIFPro és la necessitat que els futbolistes es mantinguin connectats amb els companys de vestidor i enforteixin l'esperit d'equip.

FIFPro ja fa un temps que estava treballant en un material de suport en aquesta àrea i pròximament el farà arribar a totes les federacions.