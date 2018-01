El derbi aixeca polseguera

Els derbis barcelonins segueixen aixecant polseguera. La rivalitat entre els dos clubs, però, segueix protagonitzant més episodis extraesportius que purament futbolístics. Ara fa dos anys, també al gener, la trilogia d’enfrontaments entre el Barça i l’Espanyol va convertir-se en una guerra que va iniciar-se a la gespa i va extrapolar-se a la grada. Especial factura va costar-li a l’Espanyol, qui pitjor va acusar el desgast: setze targetes grogues, dues de vermelles i dos lesionats, per deu targetes grogues per als blaugranes. Enguany l’eliminatòria de Copa ha tornat a encendre els ànims d’una rivalitat en què alguns actors segueixen traspassant la línia del respecte i acaben utilitzant el menyspreu per intentar enfonsar el rival.

Aquest cop els dos derbis van transcórrer sense expulsats, lesionats, ni grans picabaralles, però van estar tacats per uns incidents a les grades als dos estadis. Els primers aldarulls van viure’s a l’RCDE Stadium, on una part de l’afició periquita va proferir una sèrie d’insults cap al Barça i, especialment, a Piqué, que la Lliga va recollir. Fora del camp, els Mossos i l’Espanyol van prohibir l’accés a uns 150 seguidors blaugranes, alguns dels quals radicals amb bengales. La història va repetir-se dijous al Camp Nou, on els cossos de seguretat van expulsar del recinte una sèrie de seguidors espanyolistes situats sobre l’Espai d’Animació blaugrana que van crispar l’ambient. Del “Puta Barça” i “Shakira és una puta”, entre altres insults proferits a l’anada, es va passar a “Odi a l’Espanyol”, “Mort a l’Espanyol”, “Periquitos, bastards”, “Pericos, sou dels xinesos” o “Perico, recorda, ets una merda”, per citar alguns exemples que es van sentir a la tornada.

Abans del derbi alguns seguidors del Barça van demostrar que no era un partit més i van fer una marxa pels voltants del Camp Nou amb forta presència del grup radical Boixos Nois.

Queixa formal a la RFEF i a la Lliga

Els càntics proferits pels aficionats del Barça al Camp Nou els va recollir l’Espanyol en un escrit de denúncia que va presentar davant del Comitè d’Antiviolència de la RFEF, així com al Comitè de Competició. L’entitat blanc-i-blava, que amb aquest comunicat busca posar fre a l’escalada de tensió, també hi va acompanyar les dues declaracions de Piqué i Busquets. “Jugar contra l’Espanyol de Cornellà sempre és especial, allà ens van guanyar 1-0, van tenir la setmana de glòria”. “Per què els hi dic l’Espanyol de Cornellà? Perquè són de Cornellà, no?”, va respondre, sarcàstic, el central blaugrana, utilitzant uns termes que l’Espanyol va qualificar de “manifestacions que inciten a la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport, actuacions contràries al règim jurídic previst en el codi disciplinari de la RFEF”. L’Espanyol també va respondre a les declaracions de Busquets en què deia que havien “posat les coses al seu lloc”: “Són frases totalment contràries als valors de respecte en el futbol i poden ser generadores de violència i intolerància”, defensa el club. El vestidor espanyolista considera que les declaracions estaven fora de lloc, com va deixar clar ahir Hermoso: “Nosaltres [els jugadors de l’Espanyol] no ens fiquem en aquests embolics. No entrarem en aquest joc, però no són paraules agradables ni indicades per referir-se a companys de professió. Ens en mantenim al marge”.

L’Ajuntament de Cornellà pren partit

L’Espanyol no va ser l’únic que va intervenir. L’Ajuntament de Cornellà també va manifestar-se lamentant “que persones amb gran poder d’influència en la societat, i sobretot entre els joves, com els jugadors de futbol, caiguin en provocacions i alimentin rivalitats i confrontacions d’aquest tipus”. El consistori va assegurar que no vol veure’s atrapat “en la ignorància d’una polèmica gratuïta que intenta discriminar i enfrontar ciutats, quan l’esport ha de ser una eina per educar i cohesionar la societat”. I va anar més enllà, qualificant l’actitud de Piqué de “supèrbia que pot acabar sent grollera”.

Preguntat pel seu futur, Mauricio Pochettino va insistir que mai serà “entrenador del Barça, de l’Arsenal o de Rosario Central”, perquè ha dirigit l’Espanyol, el Tottenham o el Newell’s. “Preferiria treballar a la meva granja a l’Argentina que anar a treballar a certs llocs”, va deixar anar. El 4 de febrer el derbi tornarà a viure un nou episodi a Cornellà-El Prat.

El València, rival del Barça a la Copa del Rei

El València serà el rival del Barça a les semifinals de la Copa del Rei. Després de deixar enrere el Múrcia, el Celta i l’Espanyol, l’equip valencià serà l’últim escull que hauran de superar els d’Ernesto Valverde per arribar a la final de la competició. El conjunt xe, per la seva banda, disputarà les semifinals després d’haver guanyat les eliminatòries contra l’Alabès, el Las Palmas i el Saragossa. El sorteig es va fer ahir a la Ciutat del Futbol de Las Rozas. El Barça va sortir el primer i, per tant, disputarà l’anada al Camp Nou l’1 de febrer a les 21.30, i la tornada, a Mestalla, el 8 de febrer també a les 21.30. L’altra semifinal la disputaran el Leganés i el Sevilla, amb l’anada a Butarque i la tornada al Sánchez Pizjuán. “Per a nosaltres és un torneig i un campionat al qual sempre parem molta atenció. Ara podem fer un pas endavant i classificar-nos per a una altra final”, va dir Andrés Iniesta, capità del Barça. “El més important per a nosaltres és mantenir un bon nivell i arribar a la final. Serà una eliminatòria dura, difícil, davant un equip que sempre complica les coses i que està en bona forma”, va afegir.