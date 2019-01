Un derbi marcat per les obligacions

Dues victòries madrilenyes en la jornada de dissabte deixen amb poc marge d’error al Barça i l’Espanyol, que s’enfronten aquest diumenge a Sant Joan Despí (13h, Gol).

Les blaugranes no poden fallar per seguir perseguint un Atlètic de Madrid que s'ha desfet de l’Athletic Club per 3-0 i que s’escapa a quatre punts al capdavant de la classificació de la Lliga Iberdrola.

A la cua, les coses es congestionen. El Madrid CFF ha vençut 0-1 el Rayo i ha sortit de la zona vermella, on hi ha situat un Sporting de Huelva que aquest diumenge juga contra el cuer, el Sevilla. Punts per a qualsevol de les dues andaluses complicarà la situació a la taula d’un Espanyol que, amb 15 punts, viu a dos de les places de descens.