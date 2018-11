Un desgavell transoceànic

El 1965 els directius de la Conmebol, la Confederació Sud-americana de Futbol, van decidir canviar el nom de la Copa de Campions d’Amèrica, un torneig nascut el 1960 amb els campions de lliga de cada país. Aquell any, el torneig es va rebatejar amb el nom de Copa Libertadores en honor dels pares dels diferents processos d’alliberament nacional de Sud-amèrica, com el general San Martín i Simón Bolívar. “El torneig té el nom d’aquells que ens van alliberar del colonialisme espanyol, i ara ens porten el torneig a Madrid. L’han transformat en la Copa Conquistadores, continuem colonitzats”, es queixava José Luis Chilavert, exporter de la selecció del Paraguai durant molts anys, quan va saber que la final River Plate-Boca Juniors finalment es jugaria al Santiago Bernabéu. “La final s’ha convertit en un exemple de mala organització, primer, i de falta de valors, després, venent un tresor, el nostre futbol, a qui pagui, ja sigui Doha o Madrid. La Copa amb el noms d’aquells que van lluitar per demostrar que podíem tenir el dret d’escollir el nostre camí ha acabat tacada, com si fos una demostració que no podem fer les coses bé”, deia el periodista Claudio Macri, que comparteix cognom -i res més- amb el president argentí, Mauricio Macri.

La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) se sentia ahir victoriosa després d’haver aconseguit, en poques hores i amb el suport del president del Madrid, Florentino Pérez, i el govern de Pedro Sánchez, el dret d’organitzar la primera final de la Libertadores entre els dos clubs més grans de l’Argentina, el Boca Juniors i el River Plate. Després del 2-2 del partit d’anada a la Bombonera del Boca, la tornada mai es va arribar a jugar perquè el bus visitant va ser apedregat fora de l’estadi del River Plate en un cas de mala organització policial. Alguns jugadors del Boca van acabar afectats pel gas pebre que la policia va utilitzar contra els aficionats. Al final, la Conmebol va pactar jugar a Madrid amb la presència d’aficionats dels dos equips. De fet, ahir ja es va fer la primera reunió a Madrid per preparar el partit, programat per al diumenge 9 de desembre a dos quarts de nou del vespre, amb més de 3.000 agents de seguretat. La primera proposta era destinar unes 5.000 entrades a cada club. Un segon paquet d’entrades, unes 20.000, es destinarien a argentins residents a Espanya que haurien d’acreditar la seva nacionalitat en el moment de comprar l’entrada, deixant clar quin dels dos equips segueixen, perquè el Boca Juniors ocuparà la graderia sud i el River Plate la nord. Unes 6.000 entrades es destinarien als diferents compromisos de l’organització, i unes 30.000 sortirien a la venda per al públic en general, tant al mateix estadi madrileny com a través d’un operador d’internet que treballa normalment amb el club madridista.

Així doncs, un màxim de 10.000 persones podran viatjar amb entrada assegurada des de Buenos Aires. Els vols entre la capital argentina i Madrid, de fet, ja s’han exhaurit. També els hotels han vist com es reservaven habitacions per veure en directe un partit històric, tant per la rivalitat com pel desgavell que l’ha acompanyat.

El Boca vol la copa sense jugar

El Boca Juniors i el River Plate, amb tot, continuen disposats a no jugar el partit a Madrid. Si el River Plate vol jugar la final, però no fora de l’Argentina, el Boca directament no el vol disputar, perquè considera que és víctima de l’agressió i hauria de ser proclamat campió sense necessitat de tornar al terreny de joc. Ahir, quan ja sabia que Madrid treballava per organitzar el partit, el club xeneize va emetre un comunicat anunciant la contractació d’un prestigiós estudi d’advocats especialitzat en dret esportiu internacional per sumar-se a la defensa legal de la institució que, com va advertir el president Daniel Angelici, exhaurirà totes les instàncies legals perquè “es faci justícia”. En concret, es tracta de l’estudi Pintó Ruiz & Del Valle, que participarà en la defensa de la posició del Boca en els recursos d’apel·lació presentats a la Conmebol o, si cal, al Tribunal Arbitral de l’Esport. Fa quatre anys, el Boca Juniors va veure com perdia un partit de la Libertadores contra el River després d’un atac amb gas pebre d’uns aficionats seus contra jugadors rivals. L’atac va passar al descans del partit de tornada i no es va reprendre mai. Però el River ha recordat que la seguretat dins els estadis és potestat del club, mentre que l’atac d’aquest any al bus del Boca va ser lluny del camp. El River també ha presentat un recurs contra la sanció que els deixa sense poder jugar la tornada a casa. Encara no s’ha escrit, doncs, l’últim capítol del desgavell de la final de la Copa Libertadores.