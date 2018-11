La SER es disculpa amb el Lleida Esportiu pel periodista que va retirar el micròfon per les respostes en català

Després de l'episodi viscut dissabte passat a l'Estadi Municipal d'Ejea de los Caballeros (Aragó), en què un periodista va recriminar a l'entrenador del Lleida Esportiu, Gerard Albaladejo, que respongués en català a d'altres periodistes després del partit entre l'Ejea i el club català, la Cadena SER s'ha disculpat. Aquest dimarts, la delegació de la cadena espanyola a la comarca aragonesa de Cinco Villas ha compartit un missatge a les seves xarxes socials en què "lamenta els fets" i assegurava haver demanat disculpes tant al Lleida Esportiu com al mateix Albadalejo. A més, l'emissora explica que els fets van ser protagonitzats per un col·laborador extern i que no forma part de l'equip de redacció de la SER.





@SERCincoVillas lamenta lo ocurrido tras el encuentro entre @Lleida_Esportiu y @AupaEjea. La emisora se ha disculpado con el club y su entrenador Gerard Albadalejo, por esta acción protagonizada por un colaborador externo y que NO forma parte del equipo de redacción de esta casa — SER Cinco Villas (@SERCincoVillas) 20 de novembre de 2018

Per la seva banda, el Lleida Esportiu ha celebrat i ha acceptat les disculpes compartint, també a les xarxes, un missatge tant en català com en castellà. "Agraïm les disculpes, públiques i privades. També volem donar les gràcies per tots els missatges de suport rebuts d’arreu i des de tots els àmbits", ha expressat l'entitat lleidatana.