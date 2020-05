Els equips visitants segueixen sucant en els partits de la Bundesliga

La Bundesliga va resolent partits i aquest dissabte ha avançat en la disputa dels principals enfrontaments de la jornada 27. Divendres ja s'havia resolt el derbi berlinès, amb golejada de l'Hertha per 4-0 al seu veí, Union Berlin, una de les úniques dues victòries locals del cap de setmana, de moment. La tendència de triomfs visitants continua a Alemanya en aquesta fase de partits a porta tancada pel context de coronavirus. Aquest dissabte s'han viscut tres triomfs a domicili més: el del Borussia Dortmund per 0-2 davant del Wolfsburg, el del Bayer Leverkusen contra el Borussia Mönchengladbach per 1-3 i el del Werder Bremen per 0-1 davant del Freiburg.

El percentatge habitual de victòries a domicili a la lliga alemanya era del 36%, però des de la represa de la competició la proporció ha augmentat considerablement. Dels 9 partits de la jornada anterior, 5 van ser triomfs de l'equip visitant (55,6%). En tres casos es va empatar i l'única victòria local va ser una golejada per 4-0 del Dortmund al Schalke. En la jornada actual, de sis partits s'han comptabilitzat tres triomfs visitants (50%), un empat i dues victòries locals. La mitjana de victòries fora de casa després dels primers 14 partits en les actuals circumstàncies de joc ja puja fins al 57%.

L'últim partit del dia ha sigut el Bayern Munic-Eintracht Frankfurt, que ha ajudat a compensar la balança a favor dels equips locals. Els bavaresos guanyaven per 2-0 al descans i han acabat el partit amb una victòria clara per 5-2. Amb els tres punts, mantenen l'avantatge de quatre punts en el primer lloc de la taula malgrat la victòria dels seus principals perseguidors.

Tendència habitual

En condicions normals la Bundesliga ja és una de les lligues amb més victòries a domicili de les grans d'Europa. Només Itàlia, que té un 37% de triomfs visitants a la Serie A, anul·la més que el futbol alemany l'efecte de les aficions i el desplaçament. A Espanya el percentatge de victòries locals és del 24%; a França, del 27%, i a la Premier anglesa, del 30%.

Figures de cartró a l'estadi

Una de les imatges més impactants s'ha viscut al Borussia Park. El Borussia Mönchengladbach ha rebut el suport de 12.000 figures de cartró que han simulat la presència d'aficionats a les grades de l'estadi. L'efecte no s'ha traduït en res positiu per a l'equip, per la derrota per 1-3, però el tècnic, Marco Rose, ja havia admès fa uns dies que és fantàstic perquè ajuda a "no estar sols" al camp. La idea la va proposar una organització que ofereix als seguidors del Gladbach posar la seva fotografia en una figura de cartró a la seva localitat. El preu és de 19 euros. Fins ara hi havia 20.000 peticions per omplir el Borussia Park.