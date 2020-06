Abelardo Fernández: "Era important guanyar el primer partit"

260x366 Abelardo Fernández, entrenador de l'Espanyol / ANDREU DALMAU / EFE Abelardo Fernández, entrenador de l'Espanyol / ANDREU DALMAU / EFE

Abelardo Fernández ha analitzat la victòria de l'Espanyol contra l'Alabès. "Era important guanyar el primer partit, tant a nivell de puntuació com de moral. Era un partit transcendental. L'expulsió de Pacheco ens ha afavorit, però hem estat endollats i agressius. La situació, però, continua sent difícil", ha explicat l'entrenador de l'equip blanc-i-blau.

"Havíem jugat tres partits d'entrenament a l'estadi per experimentar la situació. És important. Aquesta situació de jugar sense públic beneficia els entrenadors. No ens agrada, però els jugadors et poden escoltar", ha assegurat Abelardo. El tècnic ha vist símptomes de millora. "El rival era molt dur i ens ha exigit molt. L'equip ha estat molt concentrat i hem de seguir en la mateixa línia. Això no ha fet més que començar. Aquest partit ens dona moral, hem de continuar remant", ha afegit.

"Hem estat bé, tant en atac com en defensa. Hem tingut paciència per atacar i moure ràpidament la pilota. Hem jugat bé, hem marcat dos gols i hem generat situacions de perill", ha analitzat l'entrenador. Jugar sense públic no és senzill. "Portem algunes setmanes amb aquesta situació i ens estem adaptant a la nova normalitat. Els jugadors ho porten bé. El que importa és que el futbol ha tornat, però la seva essència és el públic", ha recordat Abelardo.

"Fins a l'expulsió no hem estat malament, però després tot ens ha costat molt. No ha sigut un bon dia per a nosaltres. Amb el 2-0 ells s'han trobat molt còmodes i nosaltres hem patit molt per acabar el partit", ha opinat Asier Garitano, tècnic de l'Alabès.