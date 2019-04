Adrià Pedrosa, l’última víctima del derbi contra el Barça

La rivalitat que es viu als derbis barcelonins ha traspassat aquest cap de setmana una nova línia: una part d’aficionats de l’Espanyol han insultat a les xarxes socials un jugador del seu propi equip format al filial. Adrià Giner Pedrosa juga a l’Espanyol des dels 16 anys, quan va fitxar el 2014 procedent del Gavà. Amb només 20 anys ja ha disputat 9 partits amb el primer equip i mig centenar més amb el filial blanc-i-blau. Dissabte va completar un partit notable al Camp Nou però a les xarxes socials no es va parlar de res de tot això, sinó d’una polèmica del tot absurda: l’intercanvi de samarretes amb Leo Messi a la gespa una vegada acabat el partit.

El gest, semblant al que va protagonitzar Quique Sánchez Flores -es va abraçar a l’argentí en un altre derbi-, va desencadenar una allau d’insults i de crítiques al jove lateral. Amb l’agreujant que, aquesta vegada, va tenir com a protagonista un jugador format a la casa. “Mereix una reprovació dels seus companys o del mateix club. Aquests gestos no es fan en públic”; “Amb aquest pensament ens n’anem a la merda. Tenim el virus a dins”; “On ha quedat aquella aroma dels anys 80?”, reclamaven alguns seguidors espanyolistes a qui no els va agradar el gest. Pedrosa va voler obviar-los amb un escrit en què passava per alt totes les crítiques rebudes: “Demà [per avui], nova oportunitat per continuar creixent! Som-hi Espanyol!”.

Rubi el va defensar a la sala de premsa: “No hi vull entrar molt. És un noi de 20 anys, és una situació espontània i em sap greu que la gent s’hagi sentit ofesa i també que ell es pugui sentir malament. Que tots els pecats que cometi siguin aquest. A partir d’aquí, que creixi molt, l’hem de cuidar. Puc prometre que l’absència de la llista no té res a veure amb aquest afer. Ahir el vaig veure una mica afectat, però amb el suport que li hem donat tots, el vestidor i el club, ho superarà”.

El lateral prefereix centrar-se en guanyar-se una plaça al primer equip. Acaba contracte el mes de juny vinent, si bé segons ha pogut saber l’ARA l’Espanyol i ell ja mantenen converses per renovar-lo. “La cosa està ben enfocada, amb voluntat de continuïtat”, apunten fonts de la negociació. Si no passa res d’estrany, tot apunta que el club optarà per blindar-lo amb un contracte que augmentarà la seva clàusula de rescissió (de 6 milions actualment).