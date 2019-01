Any nou, vida nova per a un Espanyol que pateix per somriure (1-0)

Any nou, vida nova per a un Espanyol que, a falta de sensacions, va aconseguir tornar a sumar els tres punts contra un Leganés (1-0) insistent que va collar fins al tram final. Va ser un triomf més valuós que brillant que l’Espanyol va patir fins a l’últim minut per culpa de la manca d’encert dels seus atacants.

Després de sis derrotes, no hi podia haver cap altre desig a la carta als Reis que una victòria per trencar la mala ratxa i, sobretot, el desànim d’una plantilla que vol tornar a creure en si mateixa. Rubi va apostar en la prèvia del partit pel discurs de la tranquil·litat. I, ahir, l’Espanyol en va tenir molta. També de paciència, un ingredient necessari per desfer un treballat entramat defensiu com el que presenta el Leganés, un equip en què el seu tècnic, Pellegrino, ha aconseguit demostrar les virtuts del 3-5-2. Un sistema que l’Espanyol ja havia patit en les últimes jornades contra el Sevilla, el Girona i el Betis, i que ahir els blanc-i-blaus van aconseguir trencar amb un element inesperat: l’atreviment.

Rubi ho havia demanat fa unes setmanes. Calia fer un pas endavant, i David López va fer-lo. El santcugatenc va creuar la línia del mig del camp i va veure avançat Cuéllar, a qui va intentar sorprendre amb un xut llunyà que va topar amb el travesser. El porter, sense marge de reacció, va acabar al fons de la xarxa, una situació que va permetre a Borja Iglesias anotar a plaer de cap la seva novena diana d’aquest curs. Res millor que un gol matiner amb un punt de fortuna per començar a esvair els fantasmes del passat. La diana va proporcionar un excés de calma a l’Espanyol, que, tot i tenir a prop el segon en dos avisos de Borja i de Baptistão, va veure com els madrilenys van anar estirant-se fins a instal·lar-se en camp contrari. Els blanc-i-blaus es van veure massa aviat amb la feina feta i durant la primera part no van saber governar el partit contra un Leganés més intens que no es va allunyar dels trets que l’han portat a créixer en els últims mesos.

Els madrilenys van buscar les pessigolles a través de contraatacs, centrades laterals i jugades a pilota aturada. Una falta directa d’Óscar Rodríguez va ser l’ocasió més clara dels visitants al primer temps, però la va blocar amb èxit Diego López. El gallec va deixar la porteria a zero després de sis partits encaixant, la seva pitjor ratxa.

Baptistão no sentencia

Després del pas pels vestidors, l’Espanyol va poder sentenciar en una carrera en solitari de Baptistão, que, després de córrer 30 metres i veure’s sol davant Cuéllar, se la va voler jugar, però va rematar molt alt. Amb el pas dels minuts, el Leganés va estirar-se, pressionant més amunt. L’Espanyol va resistir, però no sense nerviosisme. El resultat era tan valuós com necessari després d’una ratxa nefasta. L’última mitja hora va ser per al Leganés, que va tenir la pilota contra un Espanyol a qui van començar a tremolar les cames. Calia defensar com fos, ja hi hauria temps per a les valoracions sobre l’estil més endavant. Construir sobre una victòria sempre és més fàcil, però no sempre és senzill resistir les escomeses d’un equip bolcat. L’Espanyol tot i la tensió final, ahir ho va aconseguir. No va tenir una estrena d’any somiada, però sí suficient per començar el 2019 amb bon peu.