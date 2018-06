Chen Yansheng i Rubi mantenen una reunió de futur a la Xina

El president de l'Espanyol, Chen Yansheng, i l'entrenador de l'equip, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', han mantingut aquest dimecres una reunió institucional a la ciutat xinesa de Guangzhou, on s'han mostrat "esperançats i convençuts" dels progressos, en clau blanc-i-blau, per a la temporada 2018-19.

El nou entrenador del conjunt català i el màxim mandatari han mostrat bona afinitat en la seva primera trobada en persona i han valorat la planificació de l'equip de cara a la pròxima campanya, on confien que els bons resultats acabaran arribant, segons ha informat el club en un comunicat a la seva pàgina web.

D'una altra banda, el president Chen Yansheng també ha tractat qüestions institucionals amb el director general esportiu de l'Espanyol, Òscar Perarnau; el director general corporatiu, Roger Guasch, i el conseller Mao Ye. La delegació espanyolista també ha aprofitat aquest viatge per estudiar com potenciar la relació del club amb la Xina. Per a l'entitat catalana, segons el comunicat, el país és "territori clau" per a l'expansió social i comercial.