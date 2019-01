El somni xinès de Chen Yansheng ja és una realitat: Wu Lei, fitxat

Tres anys després de la seva arribada a l’Espanyol, Chen Yansheng ha aconseguit satisfer un dels seus principals anhels: incorporar un compatriota seu per reforçar el primer equip blanc-i-blau. Wu Lei ja és nou jugador de l’Espanyol, en una operació estratègica pel doble vessant que implica: comercial i d’expansió de marca (és un ídol a la Xina que ajudarà a popularitzar l’Espanyol al gegant asiàtic). A més, presenta unes importants xifres ofensives que han de servir per reforçar l’atac blanc-i-blau. Lei destaca per la seva velocitat, i pot actuar en les tres posicions del front d’atac.

El club comunicarà aviat el dia de la seva presentació davant els mitjans de comunicació i aficionats blanc-i-blaus. Fins aleshores, no es facilitaran detalls relacionats amb el cost del jugador, la manera com es pagarà el seu salari o la duració del contracte.

Wu Lei (Nanjing, 19 novembre de 1991), procedent del Xangai SIPG FC, va guanyar la Bota d'Or de la Superlliga xinesa el 2018 i les cinc temporades anteriors va ser també el màxim golejador xinès d’una competició en què ha anotat 102 gols i ha repartit 57 assistències en els 172 partits. El nou futbolista blanc-i-blau lluirà el dorsal 24 a la samarreta. Va ser el jugador més jove en debutar a la Superlliga xinesa, amb 14 anys i 287 dies.

La direcció esportiva del club portava temps seguint les evolucions de Wu Lei, que havia despertat l'interès de molts equips de la Premier League. No obstant això, el jugador ha preferit decantar-se per l'oferta blanc-i-blava tant pel projecte esportiu com pel corporatiu que lidera Rastar Group. Per a l’Espanyol aquesta és una de les apostes esportives més importants de la seva història moderna, ja que els diferents responsables consideren que és un jugador amb un enorme potencial capaç de convertir-se en un dels referents de la plantilla. Tot i ser un desig de Chen Yansheng, el mateix president va reconèixer que si incorporaven algun xinès sempre seria per igualar o millorar el nivell de la plantilla del primer equip. En cap cas, per tant, s’espera que pugui ser una operació exclusivament comercial. Serà el segon futbolista xinès que jugarà a la Primera Divisió, després de Zhang Chengdong, que va disputar un partit amb el Rayo Vallcano.

Wu Lei, internacional absolut per la selecció de la Xina, porta anys batent rècords a la Superlliga, en què ha competit amb grans jugadors internacionals de renom i als quals ha superat en els seus registres. Va debutar com a jugador professional amb 14 anys i 10 mesos el 2 de setembre del 2006 i es va convertir en el futbolista més jove en debutar a la Superlliga xinesa. El Xangai SIPG FC, equip de procedència del jugador, es va proclamar campió de la Superlliga xinesa el 2018 –va acabar amb el monopoli del Guangzhou Evergrande– i Wu Lei va ser premiat com a millor jugador i màxim golejador després d'aconseguir 27 gols. És més, en els últims sis anys, Wu Lei ha marcat 102 gols a la Superlliga xinesa.

El nou jugador blanc-i-blau, que pot ocupar diverses demarcacions d'atac, ha participat recentment en la Copa d'Àsia, disputada als Emirats Àrabs Units, defensant els colors del seu país. L'atacant ha tingut una destacada actuació amb la seva selecció. El fitxatge de Wu Lei per l’Espanyol confirma el compromís del president Chen Yansheng i, per tant, de Rastar Group amb el projecte que lidera des de fa més de tres anys. El màxim mandatari blanc-i-blau ha repetit en les seves intervencions públiques que es tracta d'un projecte a llarg termini i que la seva idea és seguir apostant fermament pel futur de l'entitat.

Pendents del seu estat físic

Lei arribarà a l’Espanyol sent una de les sensacions del futbol xinès en els últims anys. Però podria trigar a debutar com a blanc-i-blau, ja que segons alguns mitjans del país asiàtic, l’extrem pateix una lesió a la clavícula que el podria mantenir de baixa al voltant de tres mesos, si l’obliga a passar pel quiròfan. Quan aterri a Barcelona, el club procedirà a la corresponent revisió mèdica, que determinarà si és apte o no per fitxar.

En cas que necessiti operar-se i estigui tres mesos de baixa, l’Espanyol ajornarà la seva incorporació fins a l’estiu, de manera que podria haver de recórrer a un altre reforç ofensiu de cara a aquest hivern. L’Espanyol es mostra prudent en aquest sentit, ja que el jugador ve de completar la seva participació a la Copa d’Àsia, per la qual cosa podria no requerir passar pel quiròfan. Dijous passat va disputar 75 minuts en la derrota contra l’Iran.