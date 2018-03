Cita amb el Moreno dels anys d’austeritat

Tot i que van arribar a ser jugadors de l’Espanyol durant unes hores, dos Moreno, Héctor i Gerard, mai van arribar a coincidir junts sobre la gespa de Cornellà-El Prat. Aquest diumenge (12 h, BeIN LaLiga) es veuran les cares per primer cop al feu espanyolista amb motiu de la visita de la Reial Societat, que va pensar en el central mexicà per substituir Iñigo Martínez. Tot i no compartir vestidor, el cert és que la sortida del primer va propiciar l’arribada del segon. Ara fa tres anys, l’agost del 2015, l’Espanyol va haver d’assumir la venda d’Héctor Moreno al PSV per motius econòmics. El defensa, a qui quedava un any de contracte, va refusar ampliar el seu contracte amb els blanc-i-blaus, que esperaven treure’n un gran pessic, però finalment van haver de conformar-se amb una quantitat pròxima als cinc milions. La xifra, tot i no ser l’esperada, va permetre a l’Espanyol desbloquejar una operació que difícilment hauria sigut possible sense els diners que va rebre pel mexicà. Amb la perspectiva del temps, l’operació sembla més que encertada.

I això que el defensa havia deixat la seva empremta amb 136 partits oficials en quatre temporades. El davanter, en el seu tercer curs, s’hi acosta força: 107 partits en què ha marcat 34 gols i ha repartit nou assistències. En el perpetuenc, sens dubte, la sensació del moment a l’Espanyol per les seves xifres i aportació, l’entitat ha trobat un líder en atac com el tenia en defensa amb el mexicà. Els dos Moreno, però, no només comparteixen cognom: són dos símbols representatius de dues èpoques oposades pel que fa a la planificació i la realitat esportiva i econòmica de l’entitat periquita. En el cas del defensa sud-americà, l’Espanyol va veure’s obligat a vendre’s un dels seus puntals per poder fer front als deutes que l’ofegaven.

“Van ser quatre anys meravellosos”

El defensa havia insistit a marxar per poder fer un salt en la seva carrera i poder disputar competicions europees. “Van ser quatre anys meravellosos en un equip molt bo. Pochettino el primer que va dir-me era que eren un equip que no tenia diners i que feien un esforç per portar-me. Els dos últims anys el club va tenir problemes socials i econòmics, l’equip no estava bé i vam lluitar per no baixar. Tenia una clàusula de 20 milions i vaig marxar per molt menys”, va confessar divendres en una entrevista a Noticias de Gipuzkoa. Una situació molt diferent viu Gerard: l’Espanyol pot permetre’s el luxe de refusar interessos suculents i remetre’s a la clàusula d’un dels seus estendards (de 40 milions fins al 30 de juny i de 50 a partir de l’1 de juliol).

El jugador format al planter ha refusat diferents ofertes de clubs que juguen a Europa. Amb l’ambiciós projecte de Chen Yansheng, clau per frenar la fuga de talents i poder mantenir jugadors com ell, tot i que s’ha disparat la seva cotització, el perpetuenc només pensa a triomfar a l’Espanyol.

Diferents problemes obligaran Quique Sánchez Flores a reconfigurar l’onze: no podrà comptar amb Darder (sancionat per acumulació de cinc grogues) ni Diego López (recuperant-se d’un traumatisme cranioencefàlic). El porter del filial Àlex Domínguez va entrar a la llista del tècnic, que també tindrà la baixa de Sergio García, que va ressentir-se d’uns problemes a l’adductor en l’escalfament contra el Llevant i es va quedar fora de la convocatòria. En canvi, Carlos Sánchez, que no va poder entrenar-se fins divendres per assistir al funeral de Davide Astori, sí que va entrar a la llista.