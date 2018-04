Cornellà-El Prat lluita contra la deserció per frustració

La visita de l’Eibar a l’RCDE Stadium (19.30 h, BeIN LaLiga) arriba en el que sens dubte és el pitjor moment de la temporada per a l’Espanyol. Als despatxos de l’entitat blanc-i-blava preocupen els resultats obtinguts a la gespa, però també a la grada, que avui passarà un nou examen. Amb un 45,53% d’afluència, Cornellà-El Prat s’ha convertit aquest curs en l’estadi de Primera amb un percentatge d’assistència més baix. Els blanc-i-blaus són els únics que no arriben a la meitat, ja que el següent equip, el Celta, suma gairebé deu punts més (55,16%). Encara més lluny se situa la mitjana de la Lliga (70,47%).

Tal com va exposar un informe de Deportes y Finanzas, el paupèrrim percentatge encara és més significatiu si se’l compara amb les assistències de les cinc principals lligues europees: dels 98 equips de la Lliga, la Premier, la Serie A, la Ligue 1 i la Bundesliga, només tres conjunts italians tenen un percentatge més baix: els dos clubs de Verona (l’Hellas, amb un 44,75%, i el Chievo, amb un 29,97%) i el Lazio (38,33%). La resta veuen els seus camps força més plens que un RCDE Stadium que s’està quedant sense al·licients.

Després d’una temporada passada il·lusionant, a principis de l’actual un dels principals motius per justificar la baixa afluència a l’estadi eren els mals horaris. A falta de conèixer la data de l’últim duel a casa del curs, contra el Màlaga, l’Espanyol haurà jugat 10 partits en cap de setmana (sis dels quals a la segona volta) i vuit entre setmana (quatre en dilluns a les 21 h). L’assistència se n’ha ressentit: només contra el València, l’Athletic, el Barça i la Reial Societat s’han superat els 20.000 espectadors, la meitat.

Així, la mitjana d’aquest curs (18.649 fidels) ha baixat 1.747 espectadors respecte a l’anterior (20.396), el que suposa un 8,5% menys. Contra l’Eibar, un rival poc atractiu que tampoc s’hi juga res, i en dimecres, no s’espera cap gran entrada, encara que el club intenti oferir promocions atractives: 2x1 en la compra d’entrades online per a aquest partit.

Guerra de banderes

A banda dels horaris i del mal moment esportiu, hi ha hagut altres elements que no han ajudat a generar un ambient amb més caliu: el procés polític que viu Catalunya ha passat factura també a l’RCDE Stadium, que des de l’octubre viu una guerra de banderes que ha provocat més d’un incident a la grada. A més, segueix sense resoldre’s el conflicte amb els grups d’animació, especialment amb la Grada Canito. Prop de 300 dels seus membres seguiran sense poder entrar avui al recinte.

La principal decepció per als aficionats, però, és, evidentment, la mala dinàmica de l’equip. A la baixa assistència l’han acompanyat xiulets i càntics contraris a Quique Sánchez Flores o Pau López. “Vinc d’una família d’artistes que s’ha criat emocionant la gent, i a mi em preocupa no arribar, em frustra i em provoca una gran tristesa que l’obra que fem no connecti amb l’afició i no transmeti”, va reconèixer ahir el tècnic. També va intervenir un comprensiu Jordi Lardín: “Entenem que la gent estigui nerviosa, que cregui que es mereix molt més. Hi estic d’acord. Els demanem calma, paciència i suport en els partits que ens queden”. Als despatxos nobles de Cornellà-El Prat, però, no preocupa en excés que el curs vinent hi pugui haver també un retrocés en el número de socis: “Totes les institucions en guanyen o en perden cada any”, asseguren. Des de l’entitat, però, busquen canviar l’estratègia per fidelitzar diferents públics amb noves fórmules que vagin més enllà de promocions i descomptes en el preu. Premiar els més fidels és una de les alternatives que hi ha sobre la taula. No hi ajuden, de moment, les successives decepcions d’un equip que, paradoxalment, igualarà el rècord de punts en un curs a l’RCDE Stadium (els 35 de la 2010/11 amb Mauricio Pochettino) si guanya els tres partits que li queden a casa.