Darder: “Hem de saber jugar amb el marcador a favor”

El migcampista de l’Espanyol Sergi Darder ha admès en roda de premsa que està patint per adaptar-se a l’estil que proposa Quique Sánchez Flores: “Us enganyaria si digués que jugar al contraatac m’afavoreix. Sabia que em costaria adaptar-me i espero acabar millor el curs. He d’anar a més a la banda, potser si jo fos l’entrenador també m’alinearia en aquesta demarcació”, ha explicat l’exjugador del Lió. El jugador ha admès que l’equip, en ocasions, no reacciona bé quan es posa per davant en el marcador, un aspecte de joc en què creu que cal millorar: “Després de fer un gol el tècnic ens diu que tirem cap endavant, però tots els equips tenen el costum de tirar cap enrere quan marquen. Hem de millor per saber jugar amb el marcador a favor”.

Darder ha volgut deixar clar que no es penedeix d’haver deixat l’Olympique de Lió a l’estiu per incorporar-se a l’Espanyol, el club en el qual es va formar. “Estic molt content d’estar aquí i de com van les coses. Vinc d’un equip que està acostumat a guanyar-ho gairebé tot i ja sabia on venia”. Darder va arribar a l’Espanyol amb una opció de compra de vuit milions d’euros, que és obligatòria sempre que Darder jugui 25 partits de Lliga, amb un mínim de 45minuts. “Jo em sento renovat des del primer dia, el club em transmet molta tranquil·litat. La meva il·lusió és quedar-me”, ha confessat.