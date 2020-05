L'Espanyol compensarà els seus abonats pels partits a porta tancada

L'Espanyol ha estudiat diverses propostes per compensar econòmicament els abonats de l’actual temporada pels partits que es jugaran a porta tancada. "Conscients que el soci és el valor més important del club i com a mostra d’agraïment per tot el suport al llarg d’aquesta difícil temporada", diu el club, l'entitat regalarà com a compensació als 27.883 socis d’aquest any el carnet de soci de la temporada 2020/2021.

A més del regal del carnet de soci per a la pròxima campanya, el club també els compensarà amb un 20% de l’import de l’abonament de la temporada, corresponent als sis partits que se celebraran a porta tancada, i que els abonats podran escollir entre diferents opcions: un crèdit obert en un moneder virtual que es pot utilitzar en descomptes en l'abonament de la pròxima temporada o en compres a la botiga del club; sis entrades dobles per al curs vinent, o el retorn en metàl·lic del 20% per a les persones a l'atur.

Fins que no es coneguin més detalls de les condicions i dates de la temporada 20/21 no s'iniciarà la campanya d'abonaments.

Mateixa opció que el Leganés

La mesura de l'Espanyol és similar a la que ha pres aquest mateix dimarts el Leganés, que renovarà automàticament a tots els seus abonats per a la pròxima temporada.