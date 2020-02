L’Espanyol és més cuer però la salvació segueix a 3 punts

Després de la derrota de dissabte a Granada (1-2), en què amb l’encert de Raúl de Tomás no n’hi va haver prou per culpa de les errades defensives, l’Espanyol tanca aquesta jornada més cuer perquè ahir el Leganés va derrotar la Reial Societat amb un gran gol de falta d’Óscar Rodríguez sobre la botzina (2-1). Els madrilenys tenen ara tres punts més (18) que els blanc-i-blaus (15).

La cara de la moneda és que el conjunt d’Abelardo Fernández manté la salvació a tres punts (els mateixos que abans de començar la jornada), ja que tant el Mallorca -el conjunt balear és el que marca la salvació, amb 18 punts- com el Celta -penúltim amb 17 punts- també han perdut aquest cap de setmana. La dada positiva a la qual es pot aferrar el conjunt blanc-i-blau és que els duels amb els rivals directes en la lluita per la salvació els jugarà com a local, ja que tant el Leganés com el Mallorca i el Celta han de visitar l’RCDE Stadium a la segona volta. De fet, el conjunt balear i l’Espanyol es veuran les cares diumenge en un duel que és una final per als dos equips.

Primer entrenament d’Oier

Després de la visita a Granada, l’equip es va entrenar ahir pensant ja en el duel contra el Mallorca. El porter Oier Olazábal, últim i quart reforç del mercat d’hivern, va viure el seu primer entrenament com a jugador blanc-i-blau.