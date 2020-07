L’Espanyol desbloqueja el fitxatge de Vicente Moreno

Després de dies de negociacions l’Espanyol ja ha encarrilat el fitxatge de l’home que tindrà la responsabilitat de liderar des de la banqueta el retorn a Primera Divisió, Vicente Moreno. El tècnic valencià, amb contracte vigent al Mallorca, porta dies negociant la seva sortida del club presidit per Andy Kohlberg, que va comunicar a l’Espanyol que, si volien endur-se el tècnic, haurien de pagar la seva clàusula de rescissió, d’un milió d’euros. L’equip blanc-i-blau, en canvi, només volia pagar mig milió.

Però després de dies de converses s’ha arribat a un acord segons el qual l’Espanyol pagarà mig milió d’euros. El Mallorca accepta rebaixar una mica les seves pretensions i renuncia a cobrar la meitat de la clàusula, ja que també ha pactat no pagar diners que encara no havia cobrat Moreno. El tècnic, de fet, renunciarà a part dels diners per poder fitxar per l’Espanyol. La idea del club català és poder presentar abans del cap de setmana el tècnic valencià, que tindria un contracte de tres temporades amb possibles canvis en el sou en funció dels objectius assolits.

Moreno, format com a jugador al València, ha destacat com a tècnic per la seva bona feina en equips que busquen assolir l’ascens, amb dos ascensos de Segona B a Segona, amb el Nàstic i el Mallorca, així com el de Segona a Primera amb el mateix club mallorquí, que seguia confiant en ell tot i haver perdut la categoria.