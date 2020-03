El jugador de l'Espanyol Wu Lei dona positiu per coronavirus

Aquest dissabte s'ha conegut que Wu Lei és un dels jugadors de l'Espanyol que ha donat positiu en les proves del Covid-19. En total hi ha sis casos al club, cinc futbolistes i un fisioterapeuta, i en cap cas es tem per la seva vida. Tot i que el club s'havia mostrat reticent en dir els noms dels afectats, l'associació xinesa de futbol ha confirmat que un d'ells és Wu Lei. L'atacant, però, té símptomes "lleus", i s'afegeix així a Cabrera, un altre dels casos confirmats.

El mateix Wu Lei ha volgut calmar l'afició i explicar la seva situació, a través d'un missatge que ha difòs el club blanc-i-blau: "Hola, estimada afició! Com ja sabeu, estic infectat pel COVID-19. Ja sóc a casa meva per iniciar la quarantena. Mentalment estic bé, fort, i els meus símptomes ja gairebé han desaparegut. També m'han fet una sèrie de proves en els meus pulmons i un TAC. Els resultats de les proves són molt bons. No hi ha cap tipus de problema. Us vull donar les gràcies pels vostres missatges d'afecte! Els he rebut tots i us dono moltes gràcies pel suport. No us preocupeu!

A més, vull que prengueu consciència del COVID-19. Encara no l'hem vençut, per això, seguiu les indicacions sanitàries, renteu-vos les mans sovint i no sortiu de casa.

Moltes gràcies pel vostre afecte, de nou! Estic plenament convençut que vencerem a l'COVID-19! Tinc moltes ganes de tornar als terrenys de joc! Som-hi!".

Programa individualitzat d'entrenaments

L'Espanyol, que va confirmar el número de positius dimarts, ha explicat que dels casos "quatre ja han rebut l'alta mèdica, ja no tenen símptomes i han començat el període de quarantena", per la qual cosa passaran 15 dies abans que se'ls consideri nets.

El jugadors de l’equip blanc-i-blau, que estaven seguint el confinament domiciliari, comptaven amb un pla de treball fet pel cos tècnic i els serveis mèdics del club per mantenir la forma durant aquestes setmanes sense els entrenaments habituals. Es tracta d’una modalitat d’entrenament dissenyat de manera individual per a cadascun dels jugadors. En total, gairebé dues hores diàries d’activitat física amb l’objectiu de mantenir en els millors nivells possibles aspectes tan rellevants com la força, la resistència o la flexibilitat, sense necessitat de sortir del seu domicili.

La plantilla blanc-i-blava i el cos tècnic també van rebre recomanacions alimentàries per enfortir el sistema immunològic, amb un llistat d’exemples i d’aliments saludables.