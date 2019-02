L’Espanyol, cap a la permanència més cara a la Lliga Iberdrola

Amb els 13 punts que té ara el Logronyo, cuer de la Lliga Iberdrola, s’hauria salvat fa tres temporades. Quan encara falten 36 punts per disputar-se, la permanència d’aquest curs va camí de ser la que reclami més puntuació dels últims anys, una situació que perjudica l’Espanyol de Joan Bacardit. Les blanc-i-blaves, precisament, s’enfronten aquest diumenge a l’equip de la Rioja (12h) i el tècnic periquito no ha negat a la prèvia que a l’equip li esperen “dues finals”, la d’aquest cap de setmana a Las Gaunas i la del pròxim diumenge davant del Màlaga. El conjunt andalús va perdre ahir 1-4 contra el València i es mantindrà a la part baixa de la taula amb 15 punts, dos menys que l’Espanyol.

El Barça rep el Fundación Albacete (16h, Gol), un altre dels equips implicats en la lluita per la permanència. Les manxegues, que tenen en la golejadora Alba Redondo una de les principals amenaces, tenen els mateixos punts que l'Espanyol, 17, cosa que converteix aquesta jornada 19 en una bona oportunitat per a les blanc-i-blaves.

Per al partit, Bacardit s’autoimposa “no fallar” i avisa que caldrà controlar els contracops d’un rival que té una amenaça amb nom i cognom: el de Barbra Banda, una ràpida davantera que queda despenjada i perfora totes les defenses a cop de potència. No hi era a la primera volta, quan les periquites van guanyar 1-0 a Sant Adrià del Besòs.

Els tres punts són molt importants tal i com està la classificació. És el descens més repartit de les últimes campanyes a la màxima categoria del futbol femení.

L’any passat l’Espanyol va sumar 29 punts, sis més que el primer dels descendits, el Saragossa, però va ser l’últim equip en salvar-se matemàticament. Amb 23, al 2017, també va patir per evitar la mala sort que va afectar finalment al Tacuense i l’Oiartzun, i només al curs 2015/16, quan van baixar el Collerenc i l’Oviedo Moderno amb 10 i 11 punts, va poder viure lluny de la lluita per no descendir.

La projecció de punts que es pot intuir d’aquí a final de temporada, sobretot alimentada pels reforços que han millorat les plantilles del Sevilla, el Màlaga, o el mateix Logronyo, posa la salvació prop dels 30 punts, una xifra que mai abans havia sigut tan alta. De fet, el màxim que mai li ha valgut a un equip per salvar la categoria són els 23 del Saragossa l’any passat. Van ser els mateixos que van enviar a Segona al Sant Gabriel al 2015. Números a banda, la Lliga Iberdrola s’entesta a què la permanència surti cara. I es comença a jugar des d’avui.

Com ha quedat la part baixa de la classificació els últims anys:

2017/18

Baixen Santa Teresa (19) i Saragossa (23).

L'Espanyol, acaba penúltim amb 29 punts.

2016/17

Baixen Tacuense (15) i Oiartzun (18).

L'Espanyol suma 23 punts, i acaba quart per la cua. Per sota, el Fundación Albacete queda amb 20. Per damunt, el Saragossa se li queda a 9 punts.

2015/16

Baixen Collerense (10) i Oviedo Moderno (11).

L’Espanyol suma 36 punts i viu molt còmode per damunt del descens, però es queda fora de la Copa, que li queda a 10 punts.

2014/15

Baixen Sevilla (15) i Sant Gabriel (23).

La permanència la tanquen tres equips amb 25 punts. L’Espanyol acaba setè, amb 43 punts.

2013/14

Baixen Levante Las Planas (22) i Granada (22).

El penúltim suma 26 punts. L’Espanyol acaba amb 32 punts, lluny de Copa (-8p).

2012/13

Baixen Lagunak (1) i Llanos Olivenza (16).

L’Espanyol lluita a la part alta, acaba cinquè amb 54 punts.

2011/12

Baixen el Racing Santander (9) i El Olivo (19). L’Atlètic Màlaga se salva amb 23. L’Espanyol queda tercer, 76, per darrere del Barça i l'Athletic. És l’inici de l’era guanyadora de les blaugranes.