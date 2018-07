L'Espanyol renova Sergio García per una temporada més

Sergio García continuarà portant un any més la samarreta de l'Espanyol. El club blanc-i-blau ha anunciat aquest dimecres que ha renovat el davanter del Bon Pastor per una temporada més. Tot i això, el nou contracte amb el jugador inclou la possibilitat d'ampliar la vinculació encara un any més, fins al 2020, "si es compleixen determinades variables de rendiment".

La clàusula de rescissió s'ha fixat en 5 milions d'euros. El davanter, capità del primer equip, jugarà l'any vinent la seva setena temporada amb la samarreta de l'Espanyol.