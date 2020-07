L’Espanyol tanca la seva pitjor temporada

L’Espanyol s’acomiada de la Primera Divisió 27 anys després. Així acaba la pitjor temporada de la història del club, que mai abans havia acabat cuer. Els anteriors descensos havien arribat en l’última jornada o en eliminatòries de promoció, com el 1993 contra el Racing de Santander, l’últim descens fins ara. Enguany, en canvi, l’últim episodi d’una temporada que va començar a anar malament quan fa un any Joan Francesc Ferrer, Rubi, el tècnic que havia classificat l’equip per Europa, va marxar al Betis en ple estiu finalitza amb un trist partit contra el Celta de Vigo (21 h, Movistar LaLiga) a l’RCDE Stadium. Un estadi que mai abans ha vist partits de Segona. D’aquí pocs mesos serà diferent.

El que és un simple tràmit per a l’Espanyol, ja descendit fa jornades, és un partit a vida o mort per als gallecs. L’equip d’Òscar Garcia Junyent està només un punt per sobre de la zona de descens i estan obligats a guanyar el Cornellà-El Prat si volen seguir a Primera la temporada vinent, en espera de què faci el Leganés contra el Reial Madrid. Si acaben empatats a punts seria el Celta qui es salvaria, però el tècnic sabadellenc de l’equip de Vigo ja ha deixat clar que intentarà guanyar per certificar la permanència. Òscar i el seu germà Roger, el seu ajudant a la banqueta, van defensar els colors de l’Espanyol com a futbolistes en una època en què es lluitava per ser a Europa. Ara visiten un equip que, com a local, només ha pogut guanyar dos partits aquesta temporada, contra el Mallorca i contra l’Alabès.

El partit serà l’últim de Rufete a la banqueta, l’últim matx a l’RCDE Stadium a Primera divisió i l’últim partit d’alguns jugadors que no acompanyaran l’equip a Segona Divisió. “La setmana que ve serà intensa” en la planificació de la següent temporada, va admetre Rufete, que tornarà al despatx per fer de director tècnic després d’aquests últims partits com a entrenador, el quart de la temporada. De fet, una de les decisions que prendrà el club serà la d’anunciar el següent entrenador. “És una de les coses més importants per al projecte i l’inici de la temporada”, va admetre Rufete, que espera ser recordat com “algú que ha fet o ha intentat fer el millor per al bé de club”. “El més important és convèncer des de l’àrea esportiva. No és només una qüestió de pujar a Primera, és pensar en el model de club perquè no hi seré tota la vida”, va dir. En aquest sentit, Rufete va deixar entreveure les línies mestres del que, segons ell, hauria de ser l’entitat blanc-i-blava en el futur. “Cal pensar en l’Espanyol del futur amb una nova identitat i estar molt a prop de la gent. La nostra afició ha de sentir els jugadors. Això és el que ha fet gran aquest club”.

Moltes baixes

Pel que fa al partit contra el Celta, el tècnic tindrà les baixes de Sergi Darder, Raúl de Tomás i Bernardo Espinosa (sancionat), així com Calero (lesionat). A més, per decisió tècnica, han quedat fora de la convocatòria Víctor Gómez, Jonathan Calleri, Facundo Ferreyra i Diego López. El Celta, que encadena sis jornades sense guanyar i s’ha complicat la vida, especialment després de caure dijous a casa contra el Llevant, no podrà comptar amb Rafinha Alcántara ni Nolito, que compliran sanció per acumulació de targetes i expulsió davant el Llevant, respectivament. A més, el rus Smolov està pràcticament descartat després de patir una pubàlgia.