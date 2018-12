L’Espanyol, una temporada dalt d’una muntanya russa

Els primers segons en una muntanya russa són uns metres en pla, calmats, que donen pas a la bogeria dels ascensos i descensos en picat. Una sensació que resumeix a la perfecció l’arrencada de curs de l’Espanyol, un equip que ha passat de l’eufòria més absoluta a tornar a tocar de peus a terra en un tres i no res.

Després d’una pretemporada amb sensacions creixents, l’inici del curs oficial va disparar els blanc-i-blaus, que en cosa de tres mesos es van enfilar cap a les posicions capdavanteres de la Lliga, en un ascens tan vertiginós com sorprenent. “Si a la jornada 30 estem com ara competirem pel títol”, es va atrevir a dir Rubi a la jornada 11 després de ser preguntat si veia l’Espanyol capaç de guanyar la Lliga. Els cinc partits següents han sigut un martiri que ara intenta superar: cinc derrotes que l’han enfonsat del segon a l’onzè lloc en un mes. I això que, fins a la jornada 11, només havia perdut dos partits (Alabès i Madrid), era el segon equip menys golejat i el seu joc era elogiat per tothom.

“La clau són ells, que han agafat confiança. Ara es creuen capaços de tot”, va apuntar Rubi després de superar l’Athletic, la cinquena victòria consecutiva com a local. Cornellà era un fortí i res feia indicar les sotragades posteriors. L’espanyolisme volia volar alt, seguint el discurs ambiciós del seu tècnic i de jugadors com Darder, però l’arribada del fred, algunes lesions i una davallada del nivell han comportat cinc derrotes, la pitjor ratxa des del curs 2009/10. Aleshores també es van concentrar entre el novembre i el desembre. Per trobar-ne sis cal anar al setembre del 2003.

“Necessitem gent que tiri del carro i busqui canviar la dinàmica”, va avisar el tècnic maresmenc després de caure contra el Betis. L’Espanyol, encallat en els 21 punts, necessita desfer el bloqueig mental i tornar a l’origen, en què semblava un equip capaç de guanyar qualsevol rival. “No som tan lluny del nostre nivell, les derrotes no ens poden enfonsar”, reconeix Granero. Més autocrític es mostra Darder: “No he estat al nivell que m’agradaria els últims partits. Hem de ser autoexigents, mirar-nos a la cara i donar el màxim. Passem una mala ratxa, però diria que no tan dolenta com la gent ho veu”.

Europa, la paraula prohibida

Una de les paraules més repetides durant el mandat de Chen Yansheng és Europa, el gran objectiu del dirigent xinès. Un mot que els últims anys sembla maleït per a l’Espanyol, que viu la sequera més llarga de la seva història pel que fa a participacions en les competicions continentals (amb l’actual, 12 temporades). En l’era Cornellà-El Prat, sempre que s’hi ha acostat en algun moment de la temporada no ha sabut consolidar la posició i ha caigut en picat.

Ara el gran repte de Rubi és contrarestar l’última caiguda blanc-i-blava abans no sigui massa tard, com els va passar als seus predecessors. Quique Sánchez Flores ja ho va patir les dues temporades que va dirigir l’equip: el curs 2016/17 va arribar a ser vuitè a la jornada 21, però dos partits després era desè. Sergio González tampoc va aconseguir superar la vuitena posició, mentre que Aguirre (2013/14) i Pochettino (2011/12) van passar en poques jornades de la sisena a la vuitena i la catorzena posicions, respectivament. El viatge en aquesta muntanya russa encara no s’ha acabat.