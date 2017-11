Etapa trampa després de superar el Tourmalet

Quan es va sortejar el calendari, l’Espanyol va saber que, ja d’entrada, hauria d’afrontar cinc ports de muntanya seguits en les primeres cinc sortides. Superat el seu particular Tourmalet, on ha perdut contra el Barça i el Madrid però ha obtingut valuosos empats contra el Sevilla, el Vila-real i la Reial Societat, les pròximes etapes fora de casa són, a priori, més planes. Abans de l’aturada nadalenca, a l’equip de Quique Sánchez Flores li toca visitar tres rivals de la zona baixa com l’Alabès (avui, 18.30 h, BeIN LaLiga), l’Eibar i el Las Palmas.

Tres camps on, el curs passat, els blanc-i-blaus no van perdre, malgrat que van patir-hi de valent. “Hem passat una fase de la temporada molt complicada, sobretot fora de casa, i hem de millorar els registres. Mendizorrotza és un camp complicat, però hi anem amb ganes de fer un pas endavant”, va assegurar David López. La ratxa periquita a Mendizorrotza és positiva: dos triomfs i un empat en les tres últimes visites. L’Alabès, de fet, és un rival que li va bé a l’Espanyol: des del gener del 2003, quan va perdre-hi per últim cop a Vitòria, ha encadenat cinc triomfs i dos empats. “L’Alabès no serà menys difícil que els rivals que hem visitat. Per doblegar-los caldrà fer les coses molt bé. Contra aquests rivals sempre intentem doblar la precaució”, va advertir Quique, prudent davant d’un conjunt que arriba cuer i al qual la necessitat el farà més perillós. “Es pensen que ja no poden perdre més, i que tenen una oportunitat per canviar la dinàmica. Serà una atmosfera complicada”, va afegir.

Partits com aquest agafen especial rellevància tenint en compte que l’Espanyol arriba a aquesta cita com el segon pitjor visitant del campionat (tres punts, els mateixos que l’Alabès, el Las Palmas, l’Eibar i el Llevant). Només el supera el Màlaga, l’únic que encara no sap què és sumar a domicili. Un registre baix que contrasta amb els bons números lluny de Cornellà del curs passat: amb 27 punts, l’Espanyol va ser el sisè millor visitant. Aquesta anàlisi, però, és enganyosa, ja que s’han sumat dos punts més que el curs anterior en camps força complicats, per la qual cosa no es pot concloure que hagi sigut un mal inici a domicili. “Les sensacions fora de casa no han sigut dolentes, i en alguns partits ens hem merescut alguna cosa més”, va analitzar el tècnic.

L’Espanyol ve de firmar la millor temporada històrica a domicili en lligues de tres punts i 38 jornades -només el curs 1995-96, amb 42 jornades, va fer més punts fora de casa, 33-, raó per la qual el repte sembla complex i no permet gaire marge d’error. Quique va aconseguir fer d’aquest grup un corcó en cada sortida. Així, dels 12 que van quedar per sota, només el València va poder guanyar-los al seu camp. Mantenir la solidesa a domicili serà un indicador del creixement esportiu de l’Espanyol.