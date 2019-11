Fontajau presumeix de l’Spar Citylift Girona (79-61)

Fontajau va empènyer perquè volia tornar a viure una nit històrica. I la va viure. I tant que la va viure. L’Spar Citylift Girona ja pot afegir, al seu àlbum de records d’Eurolliga, un triomf contra el Dinamo de Kursk del qual podrà treure pit sempre que vulgui (79-61). El 8-1 de sortida amb què les gironines van obsequiar als seus aficionats va ser tot un avís per al conjunt rus, que va entendre ràpidament que si s’adormia, no sortiria amb cap rialla. Perquè si alguna cosa té aquest equip, és que ho dona tot, també quan sembla que ja s’ha buidat i que hauria de recarregar l’energia.

Andusic va ser la primera a deixar constància de les bones decisions en atac, que van permetre que el rival en cap moment aixequés la veu. I malgrat que el primer avantatge visitant no va ser visible fins a l’inici del segon quart (15-16), les revolucions van arribar a còpia de passió. Tothom va tenir el seu petit moment, sobretot Rosó Buch i Brittney Sykes, en la seva millor nit, que quan el partit ho demanava no van dubtar a fer-se grans, aconseguint màximes de 10 punts que semblaven increïbles d’assolir (33-23, 39-29 i 41-31). A la mitja part, després de vèncer els dos primers parcials, el triomf era de 44-36.

Sortint de vestidors, l’equip d’Eric Surís va continuar mossegant i lluitant cada rebot. Perquè si l’atac va ser important al principi, la defensa era la clau al final. L’exercici de solidaritat, un cop més, va marcar la diferència. I quan el Kursk, en el retorn de Xargay a Fontajau, s’apropava, Coulibaly s’imposava sota cistella (58-48 i 66-53). La immensa gestió dels darrers minuts, amb Sykes brillant com mai i sumant 23 punts, va fer la resta.

El Cadí s’ho jugarà a l’últim partit

El Cadí La Seu va fregar la proesa contra l’Aluinvent DVTK hongarès (73-69) i haurà d’esperar una carambola si vol continuar viu a l’Eurocup. El conjunt de Bernat Canut, per classificar-se, necessita guanyar a la pista del PEAC, el cuer, en la darrera jornada i creuar els dits perquè el DVTK no lligui el triomf amb el Landes, el primer del grup.

Les locals van imposar el ritme en els dos primers quarts, arribant al descans amb un avantatge de set punts que les urgellenques no van poder contrarestar (38-31). El coratge visitant, però, va fer possible que la remuntada fos una realitat fins al darrer instant. Perquè el Cadí, que va tenir en Tinara Moore, amb 17 punts, a la jugadora més destacada, mai es va rendir. Ni ho farà en un darrer partit en què, tot i que s’ha complicat, continuar endavant encara és possible.