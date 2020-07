Francisco: “Vull veure un Girona amb identitat pròpia”

“Pot haver-hi canvis, però el que no podem fer és modificar-ho tot en dos dies. Buscarem coses que ens donin immediatesa, perquè és impossible que els futbolistes assimilin segons què en tan poc temps. Esperem tocar la tecla adequada i que el vestidor se senti identificat amb nosaltres”, ha confessat Francisco Rodríguez, en la seva presentació com a nou entrenador del Girona després de l’acomiadament de Pep Lluís Martí. L’andalús és el quart tècnic d’un curs caòtic en què els blanc-i-vermells esperen no haver dit, encara, l’última paraula. “Només queden dues setmanes per acabar la Lliga, i jugarem sis partits. No podem oblidar que estem en zona de play-off i tenim un gran vestidor. Intentaré treure el màxim rendiment de tots els futbolistes, que són fantàstics. A partir d’allà, implantarem la nostra filosofia. Sabem que no tindrem tot el temps que desitgem, però aprofitarem el treball que s’ha fet fins ara. Estem capacitats, i estic convençut que serem capaços de fer-ho”. L’estrena serà demà contra el Saragossa, el segon classificat, a Montilivi (19.30 h, #Vamos). Ja no hi serà Jozabed, trencada la seva cessió, ni Rivera, sancionat, però si Àlex Granell, que si participa es convertirà en el futbolista de la història del club amb més partits a la LFP.

L’estat d’ànim dels futbolistes del Girona, ara mateix, no és el millor. Tampoc la dinàmica, amb un únic triomf en els últims set partits. “Se senten culpables del que ha passat i estan una mica decaiguts. Nosaltres arribem nets, volem aportar coses i començo a veure la plantilla amb els ulls ben oberts”, ha dit Francisco, que no amaga que l’únic objectiu del club és tornar a Primera. “Som a temps de fer-ho de manera directa, però hem de ser realistes. Hem de guanyar partits, començant pel del Saragossa. Tot i això, hem d’anar partit a partit, amb la mateixa il·lusió cada dia. I demostrar, sobretot, que volem pujar. Hem de tenir la seguretat que també podem vèncer”. Francisco ha signat fins al 2021, amb independència d’aconseguir l’ascens aquesta temporada. Per la seva ambició no serà. “Em sorprendria que no tinguéssim gana. Vull veure un equip amb identitat pròpia. El perfil dels jugadors que tenim és el correcte, ara cal ser més valents i fer-nos respectar”, ha opinat.

Què ha portat el Girona a la situació irregular que viu? “S’han comès errors en zones que a Segona es paguen cars. He vist que l’actitud és de voler, però hem estat massa penalitzats pel poc que ens han generat”, ha respost Francisco, que ha fet una crida a la unitat recordant que tothom “se sentirà responsable d’aquí al final”. “L’objectiu és preciós i lluitarem per assolir-ho. Tots treballarem en benefici del col·lectiu i no sento cap mena de pressió, el que vull és gaudir de la meva feina”. El nou entrenador dels de Montilivi era un vell desig de Quique Cárcel. Sobretot a l’estiu, en què era la prioritat per sobre de Juan Carlos Unzué. Francisco, però, que acabava de baixar a Segona amb l’Osca, va rebutjar la proposta. “No em sentia fort per agafar un nou projecte. M’agrada analitzar les coses i vaig creure que no era el moment. Estava desgastat, no em veia preparat per estar il·lusionat. Ara sí que tinc aquesta il·lusió i em toca respondre”, ha reconegut, i ha afegit que ha rebutjat propostes per a aquest tram final d’altres clubs de la categoria.

Quique Cárcel esquiva judicis

Visiblement afectat, Quique Cárcel, que ha volgut tenir unes paraules per a Pep Lluís Martí –“s’ha entregat però el futbol no li ha donat l’oportunitat d’acabar”–, espera que el relleu a la banqueta faci despertar una plantilla adormida. “Tots vivim dels resultats, però a mi em marquen més les sensacions. A Màlaga vaig sentir que l’aire no ens va a favor, i portem tota la Lliga així. Competim de manera bipolar: tothom parla d’una gran plantilla però mai hem acabat de fer un pas endavant. No sé què ha passat en aquest últim any i tres mesos, però sembla que tot ens vagi en contra. Tocava fer un canvi de timó, perquè el vestidor diumenge estava trist i amb poca força mental”, ha afirmat, esquivant respondre si un dels problemes és la planificació feta a l’estiu. “No és moment de parlar de la gestió, ho sabrem d’aquí a un mes. Ara mateix només vull afrontar el que queda i vull pensar que ho aconseguirem. Ja tindrem temps a posar notes. ¿Si serà un fracàs no fer el play-off? Repeteixo, ja en parlarem. Però no em plantejo que això no passi”.

Cárcel s’aferra a l’optimisme per tirar endavant. “El que avui pensem que és baix rendiment, potser ens acaba donant l’ascens. Toca creure, pensar en coses positives i abraçar l’esperança. L’any és molt dur, perquè venim d’un descens i se’ns acumulen moltes coses. En un mes haurem de prendre decisions, però ara no és moment de valoracions. Quan tot això acabi, diré el que sento. No abans”, ha finalitzat.