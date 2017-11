El Getafe, primer esglaó d’una setmana clau

“Un resultat que no ens agradi contra el Getafe ens allunyaria massa dels objectius que volem, i és massa aviat per això”. Les paraules de Quique Sánchez Flores són una autèntica advertència de la importància del duel d’aquest dilluns contra el Getafe (21 h, GOL). L’Espanyol ve de sumar cinc dels últims 18 punts. O el que és el mateix: tres derrotes (les últimes dues, de forma consecutiva), dos empats i un únic triomf.

Uns resultats que han allunyat els blanc-i-blaus a una distància força considerable de les posicions europees que, tot i no ser definitiva, no deixa gaire marge d’error. “Aquest curs hem fet més bons partits que la temporada passada a aquestes altures. No ens preocupa excessivament la classificació actual”, va intentar puntualitzar el tècnic espanyolista, a qui preocupa més que, un cop el seu equip sigui capaç de tornar a la zona noble, no la deixi, com ja va passar el curs passat: “Insistim als jugadors que no és important arribar-hi aviat, sinó arribar-hi per quedar-nos-hi”.

Un tram de calendari favorable

Per tornar a créixer, l’Espanyol necessita sumar de tres en tres un altre cop. Aquest vespre rep un Getafe que, com el València, està firmant el millor començament de curs de la seva història, i per això no calen gaires avisos. Tancarà la setmana la visita a Ipurua, un rival que, tot i estar a la zona baixa, suma dues victòries consecutives i arribarà amb la moral alta. I abans de tancar l’any, Girona, Las Palmas i Atlètic. Uns enfrontaments clau per a l’Espanyol, que si no hi suma un gruix important de punts podria acomiadar-se més aviat del que s’esperava de millorar la posició del curs passat. Dijous, a més, la Copa torna a Cornellà.