El Madrid abusa d’un Espanyol massa tendre (2-4)

L’Espanyol va protagonitzar ahir un dels pitjors pecats capitals que es poden cometre en el futbol: concedir massa facilitats defensives a un dels equips amb més potencial ofensiu de la Lliga (2-4). I ja van nou derrotes en deu jornades. Dues errades flagrants en el primer quart d’hora van costar el partit als blanc-i-blaus, que van repetir el mateix escenari -veure’s amb dos gols matiners en contra- viscut contra el Girona i la Reial Societat. El primer, al minut 3: Modric va trobar-se amb una autopista a la frontal i va avançar sense oposició. El xut del croat va topar amb Diego López, però el refús el va recollir Benzema, que no va perdonar.

El Madrid va aplicar una pressió coral asfixiant un Espanyol que, durant més de 20 minuts, no va saber trobar un forat per respirar. Els blancs van deixar sense pilota ni oxigen els de Rubi, que alhora van cometre massa pèrdues en zones de construcció. Els blanc-i-blaus es van veure superats en tot moment per l’empenta d’un rival molt aplicat en la recuperació defensiva. El Madrid va trobar moltes facilitats per arribar amb perill a l’àrea espanyolista i Modric va aprofitar els espais que seguia trobant per centrar al cap d’un Ramos que va rematar sense oposició, de cap, al fons de la xarxa. L’Espanyol es va veure superat per un inici desastrós que el va obligar a anar a remolc.

L’única mostra d’orgull blanc-i-blava, dues ocasions de Baptistão en un mateix minut. La primera la va salvar Courtois a córner. En la jugada posterior, el brasiler va recollir un rebot de Lucas a un xut de Dídac per escurçar distàncies. Tot plegat, un miratge que va alimentar temporalment les esperances d’un Espanyol que va trobar el gol abans que el joc, que mai va arribar. El Madrid sempre va ser superior i, amb un Benzema estel·lar, va seguir collant fins que va trobar el tercer. El francès, camuflat entre els migcampistes, va ser un maldecap per a l’Espanyol, que sempre es trobava desbordat al mig del camp. En una triangulació amb Vinícius mal refusada per la defensa de l’equip local, Benzema va firmar el tercer amb un gran xut de primeres just abans del descans.

L’1-3 va ser una bufetada a un Espanyol que va marxar desanimat als vestidors. Quan en va sortir, va tornar a topar amb un Madrid intens i endollat que no va tenir pietat. Amb Benzema ballant com si estigués a casa seva, els blancs van seguir sotmetent un Espanyol superat que va veure com Bale, en la primera pilota que tocava, va firmar la sentència poc abans de l’hora de joc. A vint minuts per al final, el Madrid es va quedar amb deu per l’expulsió de Varane, que va fer caure Piatti quan encarava tot sol Courtois, però va importar ben poc, ja que el partit feia estona que estava completament mort. El Madrid mai va deixar pensar un Espanyol que, amb més fe que encert, va aconseguir marcar el segon: Rosales, en el segon xut a porteria de l’equip, va afusellar Courtois dins de l’àrea i va anotar un gol que el VAR va concedir després que l’àrbitre l’hagués anul·lat per fora de joc.

Wei Lu, candidat de Chen i Perarnau

Massa poc arsenal contra un rival mortífer. Per compensar la manca de capacitat ofensiva, i si res no es torça en les pròximes hores, l’Espanyol farà efectiva l’arribada d’un reforç asiàtic, Wei Lu. Aquest extrem xinès de 27 anys arribarà procedent del Xangai SIPG. Wei pot ocupar qualsevol de les tres demarcacions d’atac i satisfarà, d’aquesta manera, un dels somnis de Chen Yansheng: veure un compatriota seu defensant l’Espanyol sobre la gespa. Aquest jugador, a més, ha de permetre reforçar l’atac blanc-i-blau: ha anotat 102 gols i ha repartit 57 assistències en els 172 partits que ha disputat de la Superlliga xinesa. Va ser el debutant més jove de la lliga d’aquest país (14 anys i 287 dies) i en els últims cinc anys ha estat sempre entre els deu màxims golejadors. Podria firmar per tres cursos més un altre d’opcional. La manera com finançar la seva incorporació és el principal obstacle per afrontar el seu fitxatge. Una alternativa, cedir-li tots els drets d’imatge que genera a la Xina, on és un ídol al seu equip i a la selecció.