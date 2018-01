Pau López torna sense sort al seu escenari maleït

Si hagués pogut escollir l’escenari per recuperar la titularitat, Pau López difícilment hauria triat el Camp Nou. a. Un escenari on ja se les havia tingut amb Messi i Suárez, en unes accions que havien crispat l’ambient en derbis anteriors. Amb el duel d’ahir, Pau ja ha rebut 16 gols en cinc derbis. El Barça és de llarg l’equip que més gols li ha fet (el segueixen el Madrid i el València, amb 8). 0-0, 4-1, 5-1, 5-0 i, ahir, 2-0. Tots els gols, a més, els ha rebut en quatre duels a l’estadi del Barça: set de Messi, quatre de Suárez, dos de Piqué i un de Neymar i Rafinha.

Quan semblava que el gironí no tornaria a jugar aquest curs, després que el tècnic espanyolista tornés la titularitat a Diego López, Pau va tornar a la competició en què va debutar la temporada 2014-15. La bona actuació del gallec a l’anada, quan va aturar un penal a Messi, sumat al fet que el català seguia sense renovar, feien presagiar que la temporada s’havia acabat per a Pau. Però a Quique els noms i els contractes semblen importar-li ben poc. Ahir va decidir tornar a situar sota pals el jove porter blanc-i-blau, que va poder fer ben poc en els dos gols blaugranes. En el primer, ell i Naldo van quedar-se a mig camí en la centrada lateral d’Aleix Vidal que Suárez va rematar a plaer. Potser per matiner, el gol va agafar el porter massa fred. En el segon va ser el central brasiler qui va desviar lleument el xut de Messi, prou per molestar el seu propi porter, a qui va agafar a contrapeu.

Pau sí que va estar encertat salvant, al minut 74, dues clares rematades de Luis Suárez i Ivan Rakitic amb dues estirades consecutives de gran mèrit en una jugada en què es podria haver acabat tot. El gironí mantenia així el seu equip amb vida a l’eliminatòria. Aquestes dues intervencions, però, no van poder evitar una eliminació que haurà estat més marcada per la falta d’atreviment en camp rival que no pel desencert de dos porters que seguiran lluitant per la titularitat. Ara, però, a Pau López i a Diego López ja només els queda la Lliga.

"Els porters? No hi ha res decidit, segons el partit decidirem", va deixar anar Sánchez Flores.