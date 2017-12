Quique Sánchez Flores, la primera peça a debat d'un projecte que trontolla

Per primer cop en l’era Chen Yansheng, i de manera força notable, l’afició de l’Espanyol va rebel·lar-se contra un projecte que comença a trontollar en l’àmbit esportiu. Ni tan sols la cruel i sobtada eliminació a la Copa del curs passat a mans de l’Alcorcón havia aconseguit generar una escridassada tan reconeixible i que ha posat el focus en la figura de Quique Sánchez Flores. Un any i mig després de la seva arribada, el tècnic madrileny viu el moment més delicat des que és tècnic de l’Espanyol. Els 16 punts en 15 jornades que acumula en el seu segon curs a Cornellà constitueixen el segon pitjor inici de la seva carrera com a entrenador. Només en el curs de la seva estrena a les banquetes a Primera (el 2004-05, amb el Getafe), el preparador madrileny sumava menys punts que ara, 14, després dels primers 15 partits de Lliga. La resta de temporades va augmentar significativament aquestes xifres: 26, 27 i 18 (en nou partits) amb el València; 21 i 23 en els dos cursos amb l’Atlètic; 17 i 28 amb l’Al-Ahli; 23 amb l’Al-Ain; 22 amb el Watford, i, el curs passat, el mateix amb l’Espanyol.

La desfeta contra el Girona va fer evident la crisi que viu el seu equip, que només ha sumat vuit dels últims 27 punts en joc. Quatre gols a favor i 10 en contra en nou duels que han portat l’equip a enfonsar-se fins a la setzena posició, a només quatre punts del descens, una situació inimaginable a l’estiu. “Hem tornat als pitjors temps de l’inici del curs anterior, amb nervis, presses i errors que ens allunyen de la idea de joc que volem”, va reconèixer Quique, que dilluns va sentir els primers crits per demanar la seva sortida. “És una cosa a la qual no estàs acostumat, ha sigut de sobte, però em veig amb forces per seguir. Millor que el públic s’expressi contra el tècnic que contra els jugadors, que necessitem que es calmin per tornar a estar frescos i sans”, va afegir el preparador madrileny, que no va voler comentar com veu el seu futur al club (acaba contracte el juny del 2019), si bé va reconèixer que a l’estiu va plantejar-se la seva situació.

“Aleshores ja tenia la sensació que les coses podien complicar-se si no construíem el camí pensat fa dos anys, però des del mateix moment en què vaig acceptar continuar, en soc el màxim responsable”, va comentar sobre la situació que va viure a finals d’agost, quan va deixar palès el seu malestar amb l’entitat, que li havia promès unes inversions en fitxatges que, finalment, no es van produir. En l'últim partit de la pretemporada contra el Nàpols ja havia mostrat el seu desencís: “No estic gaire content, no soc feliç”, va deixar anar, en referència a la impossibilitat de poder tancar noms de pes com Banega o Borja Valero, amb qui havia parlat personalment. A l’hora de la veritat, el club només va aconseguir portar-li un fitxatge de renom (Darder), una jove promesa a cost zero (Hermoso) i sis veterans que lluiten per treure’s l’etiqueta de suplents (Diego López, Sergio García, Naldo, Granero, Dídac i Sergio Sánchez). “El debat va acabar quan vaig decidir que seguia”, va puntualitzar. La situació actual, però, recorda la que va viure en la seva segona etapa al Getafe, quan va marxar dos mesos després d’assumir el càrrec per una promesa incomplerta del seu president. “La meva implicació amb el projecte ha sigut important, represento el club com es mereix; lluitarem contra una situació que ens comença a incomodar”, va afegir. La setmana vinent Chen Yansheng hi dirà la seva. Ell va ser qui va escollir Quique, i caldrà veure si manté intacta la confiança en ell.

Fer fora Quique Sánchez Flores i el seu cos tècnic costaria uns set milions d'euros pel que queda de temporada i per a la pròxima campanya, quantitat que s'hauria de sumar al que cobraria el tècnic substitut.