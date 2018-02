Riazor, punt d’inflexió per capgirar la involució periquita

Tornar a començar per recuperar la sensació de créixer. L’Espanyol ha entrat “en una fase d’involució”, segons va apuntar el tècnic Quique Sánchez Flores, i necessita tornar a solidificar els fonaments per deixar enrere la irregularitat en què viu immers. Després de sis partits seguits sense guanyar en Lliga, la pitjor ratxa amb el preparador madrileny, l’enfrontament d’aquest divendres al vespre a Riazor (21 h, BeIN LaLiga) sembla un moment propici per capgirar la dinàmica. La fermesa i l’autocrítica que va mostrar el tècnic, conscient que “si una idea ha quallat és que cal guanyar no només un partit” i que “cal rebaixar l’ansietat”, són dos indicatius que fan presagiar que la visita en terres gallegues es pot convertir en un autèntic punt d’inflexió per intentar revifar una temporada que sembla predestinada a acabar en zona de ningú.

A diferència del curs passat, en què l’equip va anar de menys a més, enguany l’Espanyol viu una evolució negativa: a la jornada 3 va tocar fons amb una divuitena posició, que va anar millorant fins al lloc més alt d’aquesta temporada, el desè classificat. Un esglaó encara allunyat de l’objectiu real -ser entre els vuit primers- i del qual, a més, s’ha anat distanciant a mesura que avançaven les jornades: actualment és setzè.

Els blanc-i-blaus només han millorat en un registre respecte a la primera volta: els gols a favor. D’anotar-ne aleshores 0,79 per partit a 1,16 ara. Tant pel que fa als gols en contra (1,1 per partit a la primera i 1,83 a la segona) com pels punts de mitjana per jornada (s’ha passat d’1,26 a 0,5), l’equip blanc-i-blau ha viscut una caiguda que el tècnic vol parar. Aquest 2018 només ha guanyat un partit dels set disputats, la visita a Màlaga (0-1): l’únic d’aquest any en què, a més, el conjunt blanc-i-blau va ser capaç de deixar la porteria a zero. Es tracta, d’altra banda, de l’únic triomf a domicili del curs del que és, amb el permís dels tres conjunts en zona de descens, el pitjor visitant de la Lliga: 8 punts de 33 possibles -ara fa un any en tenia 15.

Per tornar a la versió més competitiva i sòlida del curs passat, Quique va avançar que el seu pròxim intent passarà per tornar als orígens. O el que és el mateix: enfortir l’equip des del darrere. “Creiem que el que va fer l’equip l’any passat serveix. Tornar a aquella base de defensar bé i contraatacar ens anirà millor. Cal retocar, es fa tot més dur i ens fa disfrutar menys, però som aquí per trobar-hi solucions”, va assegurar l’entrenador espanyolista, que molt probablement deixarà enrere el 4-3-2-1 i el 4-3-3 de les últimes jornades per tornar al 4-4-2 que havia utilitzat al llarg de tota la temporada passada i el començament de l’actual. A partir del replegament i el contraatac, l’Espanyol va viure un creixement regular i sostingut al llarg de tot el curs anterior: després de caure a la 18a plaça a la jornada 6, no va fer sinó créixer fins a estabilitzar-se a la novena posició, on es va estar gairebé tota la segona volta. Les xifres de les dues voltes, a més, van ser molt semblants: 26 gols a favor en totes dues; 24 i 25 gols en contra i 26 i 30 punts, respectivament.

El Dépor, també en hores baixes

Si l’Espanyol viu deprimit, el Deportivo passa per un moment crític. A la seva banqueta ja s’hi han assegut tres tècnics, Pepe Mel, Cristóbal Parralo i Clarence Seedorf, que en els dos partits que ha dirigit fins ara ha caigut per la mínima (1-0 a casa contra el Betis i 0-1 a Vitòria). Els gallecs acumulen nou jornades sense conèixer la victòria (des del 9 de desembre), però malgrat tot són a només tres punts de la salvació. Això els converteix en un rival tocat però no enfonsat. “No és qüestió que no ho vulguis o no en sàpigues, és més anímic. Jo almenys tinc sentiments i em fot moltíssim la porqueria que fem al final, perquè els noranta minuts estan treballats durant tota la setmana”, afirmava, contundent, Raúl Albentosa, central del conjunt gallec.

La necessitat que viuen a Riazor pot convertir aquest partit en una espècie de “final”, com va qualificar-la el mateix Quique, que va avisar de la perillositat del rival d’aquest vespre: “No veig cap equip a la Lliga que es pugui donar per acabat, tots estan formats, tots tenen grans jugadors i homes desequilibrants de mig camp endavant”.