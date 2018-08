Rosales, complement de garanties per a un final de mercat tranquil

Roberto Rosales serà, si no hi ha cap sorpresa majúscula, el gran nom del tancament del mercat estiuenc per a l’Espanyol. Ahir, l’entitat blanc-i-blava en va oficialitzar l’arribada en forma de cessió gratuïta per una temporada (el club només es farà càrrec de la fitxa, superior al milió d’euros), amb una opció de compra al final del període. A Rosales li quedava un any de contracte, i per acceptar deixar-lo marxar el Màlaga el va renovar fins al 2020. D’aquesta manera no regala el jugador, que hauria quedat lliure a l’estiu, i s’estalvia una fitxa important que l’ajuda a complir el límit salarial i, de passada, un maldecap: Rosales portava gairebé tres setmanes apartat del grup en no voler jugar a Segona i menys amb una rebaixa de la meitat del salari.

El lateral veneçolà serà el segon extracomunitari de la plantilla (l’altre és Óscar Duarte), ja que Piatti, Baptistão, Hernán Pérez i Naldo tenen la doble nacionalitat, si bé podria obtenir la residència espanyola els pròxims mesos, ja que porta quatre anys jugant i residint a Espanya. “És un jugador amb bones condicions. Ha tingut una temporada difícil, però quan vaig coincidir amb ell al Màlaga sonava per a equips importants. Ara és un bon moment perquè pugui marxar”, va comentar Sergi Darder.

Incertesa sota pals

El lateral és la segona i, probablement, última incorporació d’aquest estiu a l’Espanyol, que si no passa res viurà un final de mercat més tranquil de l’esperat: veient la superpoblació que hi ha al lateral dret, Pipa, que genera dubtes als tècnics, marxarà cedit, segurament al Nàstic, perquè tingui minuts a Segona. Sota pals, tot apunta que Roberto Jiménez seguirà i esgotarà el seu últim any de contracte a l’Espanyol després que no ha arribat a un acord per desvincular-se de l’entitat i, un cop lliure, fitxar pel Rayo. La seva elevada fitxa (uns 2,2 milions anuals) i les pretensions de l’entitat blanc-i-blava, que volia recuperar part dels 3 milions invertits el 2016, han fet inviable una operació que es podria reprendre avui. Però per desbloquejar-la el Rayo hauria d’accedir a pagar un traspàs. En cas que el madrileny marxi, l’Espanyol té controlat el porter macedoni del Nàstic Stole Dimitrievski. Encara menys probable que la del porter semblen les sortides de dos centrals, Hermoso i Naldo. El primer no va arribar a rebre cap proposta formal del Madrid, que es quedarà Vallejo, i el segon va refusar anar al Trabzonspor. Qui podria marxar és Sergio Sánchez, que sap que no compta per a Rubi, però el seu cas és especialment complicat per la manca d’ofertes. Pel que fa als joves, Álex López seguirà, almenys fins al desembre, quan es revisi la seva situació.

D’aquesta manera és probable que no es repeteixi el frenesí de l’últim dia de mercat dels últims anys. En l’última dècada, l’Espanyol ha tancat 11 incorporacions (Finnan, Osvaldo, Romaric, Pandiani, Córdoba, Torje, Cañas, Diop, Diego López, Álvaro Vázquez i Diego Reyes) i 11 sortides a última hora. També hi va haver arribades frustrades, com Mahamadou Diarra, Iván Ramis, El Hamdaoui, Borriello o Botía.