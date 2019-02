Rosales, titularitats i gols amb un ull posat a Veneçuela

Diumenge, a l’Estadi de la Ceràmica, Roberto Rosales va rescatar un punt per un Espanyol que agonitzava i que estava a punt de marxar de Vila-real amb una derrota que hauria deixat un regust força amarg per afrontar aquesta setmana. El lateral, que va aprofitar una lesió muscular de Javi López per fer-se un lloc a l’onze, ha disputat sencers cinc dels últims set partits de Lliga. Fins la jornada 15, només n’havia participat en dos. El bon inici de curs del capità el va obligar a esperar el seu torn, i gràcies a la Copa va poder treure el cap a la Lliga, una competició en què ja suma dos gols, els mateixos que va anotar en els 146 partits disputats en quatre cursos amb el Màlaga.

Contra el Vila-real, va dirigir una pilota a l’escaire amb la mateixa determinació amb la qual reivindica un present i un futur millor per al seu país. I és que, qualsevol curiós que observi el seu compte de Twitter, pensarà que Roberto Rosales té més d’activista polític que no pas de futbolista convencional. El lateral procura no parlar de forma pública de la situació política del seu país, però en algunes entrevistes i piulades ha deixat clar els seus sentiments. En un moment on el seu país viu fracturat per la divisió entre Nicolás Maduro i Juan Guaidó, Rosales ho té clar: “És una situació difícil [la que es viu a Veneçuela]. Parlar amb familiars, amics, i saber la situació d’allà. No es poden aconseguir coses necessàries, es pateix molt. Clamem perquè es respecti l’estat de dret sense cap tipus de violència”, va confessar fa uns dies en una entrevista a La Sexta.

Setmanes abans, el jugador havia fet una crida a les autoritats polítiques del país sud-americà perquè “cessin la brutal repressió als ciutadans que surten cada dia a exigir una millor vida, millor futur i un canvi. Prou de reprimir i matar la joventut de Veneçuela”. Rosales va deixar el seu país el 2007 per anar al Gent belga, però no ha deixat d’estar pendent del que hi passa. Gairebé cada dia comparteix piulades de periodistes veneçolans a través d’una eina, Twitter, des de la qual vol exercir com a altaveu, aprofitant l’elevat nombre de seguidors (més de 178.000) de què disposa. “És un tema complicat i jo intento, des de la meva posició, ajudar, perquè molta gent està passant necessitat. És una manera de fer veure la situació que es viu. Tinc família i amics allà i no estan gens contents”, va apuntar fa uns mesos.

El jugador internacional amb Veneçuela va arribar a reconèixer que “anar a sopar, estar al cinema fins les nou o deu de la nit, a Veneçuela, és impossible. No pots portar un rellotge ni tenir mòbil. Sortir a caminar de nit pel carrer és inviable. Lamentablement, la vida no val res, ja que per qualsevol cosa, perquè es pateix gana, la gent actua de manera desesperada”.

Rosales va assegurar que el seu desig és el de tornar al seu país quan es retiri, un somni, però, que no té clar que sigui possible: “Caldrà valorar què és el millor per a la meva família, ja que els nens creixen”. Mentrestant, seguirà lluitant per jugar a l’Espanyol, un club des d’on vol visibilitzar la seva causa al món.