Rubi: "Cal tocar de peus a terra, estem a la jornada 2"

Joan Francesc Ferrer 'Rubi' ha viscut una de les seves millors tardes com a professional. L'Espanyol ha guanyat i convençut en el seu primer partit disputat a l'RCDE Stadium aquesta temporada. Victòria clara i merescuda davant un València que ha anat de més a menys. "Em preguntàveu quin seria el meu somni i s'ha complert. Hem anat de menys a més. El València ha sigut superior, ens ha tret la pilota, no ens l'ha deixat tenir, però hem començat a créixer i s'ha vist un gran partit. Aprofito per donar-li les gràcies a l'afició, que ha estat sensacional", ha declarat Rubi, que ha enviat un missatge de prudència: "Estem a la jornada 2, és molt d'hora. El repte és oferir aquesta imatge contínuament. Crec que ara hem de tocar de peus a terra. A veure si en els pròxims partits podem anar veient més gent a l'estadi i gaudir d'una gran temporada"

Tot i l'eufòria generada després de la victòria, el tècnic ha insistit que la dificultat "no és fer un bon partit sinó fer-ho de manera continuada. Estic encantat que la gent se n'hagi anat supercontenta i a veure si podem gaudir d'una gran temporada". Rubi, en aquest sentit, ha agraït que els jugadors creguin en el missatge del cos tècnic: "Treballem molt i els jugadors creuen en el nostre missatge, però cal ser previngut perquè queda molt".

Pel que fa a l'alineació, Rubi ha apuntat que estava content "amb l'onze de Balaídos", però ha remarcat que "això és una avís per a tothom; qualsevol pot entrar. Si l'entrenador creu convenient fer canvis, es faran".