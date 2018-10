Rubi: "Tenim una oportunitat per estar entre els cinc primers"

L'entrenador de l'Espanyol, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', vol més ambició del seu Espanyol. En la sessió prèvia al partit de diumenge contra el Vila-real al RCDE Stadium, ha assegurat que l'equip té "una oportunitat per estar entre els cinc primers” i vol aprofitar-la. Però el potencial del conjunt groguet no ho posarà fàcil.

Del seu pròxim rival, Rubi ha dit que “està fent una campanya extraordinària fora de casa i defensivament està molt fort". De fet, el Vila-real no ha encaixat gols a domicili. "Serà un partit molt atractiu per a l'espectador, encara que no sé si d'anada i tornada", ha analitzat. D'altra banda, el tècnic ha destactat el rendiment de l'Espanyol com a local: "Guanyar 4 de quatre a casa és el que hauria de ser. Volem tenir 14 punts a la vuitena jornada i tenir un bon matalàs respecte a altres equips. Anem seriosament des del primer dia".

L'entrenador s’ha mostrat satisfet per haver recuperat als tres futbolistes lesionats: David López, Javi López i Mario Hermoso. "Tots tres han entrenat bé i estan perfectament, és la garantia. No correm riscos, no hi ha un jugador que entri a la llista que no estigui gairebé perfecte", ha verbalitzat.

Finalment, Rubi ha valorat el retorn del davanter Gerard Moreno a Cornellà-El Prat. "Gerard ha estat periquito i hem d'estar orgullosos dels que han estat amb nosaltres. No crec que l'afecti l'entorn perquè et concentres i et poses a treballar. Hem de restar importància a tot això", ha acabat.