Rubi: "Tenir un punt de paciència sense deixar de ser verticals és clau"

Satisfet, però no conformista, Rubi ha valorat positivament el triomf de l'Espanyol contra el Llevant, que els permet sumar 7 punts de 12 possibles. "Per una banda molt content, per l’altra segueixo pensant que podríem haver tingut algun punt més. Deixaria una mica de costat la classificació, ara estem tots molt igualats, em centraria una mica en el joc de l’equip, que transmet que pot lluitar per posicions maques, encara que és massa d’hora". El preparador maresmenc ha assegurat que "el punt de paciència que ha tingut l'equip, sense deixar de ser vertical, és clau".

Després de l'aturada per seleccions, Rubi ha celebrat que el seu equip hagi millorat en diversos aspectes que va voler corregir en les últimes sessions d'entrenament: "Hem treballat coses com tenir la línia defensiva més amunt. Els córners, en els refusos, no hem patit tant com a Vitòria. Podem millorar als serveis de banda, però en línies generals crec que hem jugat millor que contra l’Alabès". Rubi ha qualificat al Llevant com "un equip temible, a la que et despistes et fulmina amb un contraatac. És un equip ambiciós, crec que han estat dins del partit fins l’últim minut".

Preguntat pel fet que ha repetit alineació per tercer partit consecutiu, Rubi ha explicat que el seu cos tècnic "no acostuma a repetir tant", si bé han considerat que volien repetir coses que van fer bé contra el València. "Estava segur que seríem un equip més o menys sòlid, que la clau serien els jugadors. La part de fer gols encara ens podem destapar una mica més", ha comentat sobre el bon inici dels seus homes, sobretot en les sensacions i en el joc.

"Tenia l’esperança d’arrencar bé. A la Lliga passen moltes coses, però sempre recodem dels inicis i dels finals. Volem que es recordi tot el curs que l’equip pot tenir bon nivell. Vull que la gent s’il·lusioni, que pensi que farem un bon any, que no haguem de mirar avall. Portes endins cal ser ambiciosos, però prudents i humils, ja que hi ha bons equips", ha ampliat el maresmenc, que ha elogiat l'actuació de Sergio García: "Està treballant al màxim per tornar al seu nivell, que és molt alt. Podria portar tres gols i podria estar molt millor. El Sergio s’està apropant poc a poc al seu millor nivell". A més, ha argumentat el fet d'apostar per un trident amb tres davanters centres: "Baptistao és profund, dona verticalitat, Borja combina això i el joc d'esquenes, Sergio dona més claredat. És una barreja que m’agrada, però hi poden haver altres fórmules. Tenim moltes alternatives", ha apuntat.