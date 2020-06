Rufete: "La sanció a Bernardo és injusta i desproporcionada"

El director general esportiu de l'Espanyol, Francisco Joaquín Pérez Rufete, ha explicat aquest dijous que la sanció de dos partits al central colombià Bernardo "és injusta i desproporcionada" perquè, segons la seva opinió, l'acció "no és violenta".

"No hi podem fer més i si pogués anar caminant a Madrid perquè li traguessin la vermella, ho faria. Hi ha un gran repte per afrontar amb el VAR, que ha de fer millors els àrbitres. Els experts han de trencar-se el cap", ha reflexionat en la roda de premsa de presentació del seu nou càrrec. El dirigent blanc-i-blau ha apuntat que es necessita més "sensibilitat i respecte". "Hi ha uns procediments que potser un exfutbolista ha d'aportar estant dins del VAR. No ho sé, no em dedico a això. Però quan creguem que alguna cosa és injusta, ho direm", ha sentenciat.

D'altra banda, Rufete ha valorat la nova estructura de l'àrea esportiva. "La idea és senzilla. El que passa en el primer equip ho han d'entendre tots i aplicar a la resta del club. Tots hem de moure'ns en el mateix lloc, de la mateixa manera, a la mateixa velocitat i per la samarreta", ha afirmat. Qüestionat per les possibles renovacions a la plantilla, el director esportiu ha insistit que la prioritat és el present. "Ningú està pensant en el futur. Ja tindrem temps de parlar i explicar la resta. Som tots responsables i es tracta de l'Espanyol i de la seva història", ha subratllat.