Tombar la porta del primer equip amb gols a Tercera Divisió

El 27 d’agost, a quatre dies del tancament del mercat estiuenc, el tècnic de l’Espanyol B David Gallego anunciava que Javi Puado, una de les grans perles del planter blanc-i-blau, havia arribat a un acord amb el filial del Reial Madrid per marxar cedit amb una opció de compra de quatre milions d’euros. Però quan la seva sortida semblava tancada, una reunió de la direcció esportiva amb Chen Yansheng va donar la volta al mitjó i va trencar l’acord. “Vam decidir que, en algun moment de la temporada, podia tenir importància en el primer equip. I seguirà aquí, té contracte fins a l’any 2022”, va resoldre Jordi Lardín.

Dos mesos i mig després, el menut atacant de 19 anys, que el curs passat va estar vuit mesos de baixa per una lesió al genoll, és el màxim golejador (amb sis gols, els mateixos que Álex Bermejo i Carlos Doncel) d’un filial que va directe a Tercera: és l’equip amb més punts (38) dels 364 de la categoria. Només han cedit dos empats, contra el Castelldefels i contra el Terrassa. La resta, 12 victòries. El bon estat del filial blanc-i-blau respon a la bona regeneració que se n’ha fet, començant per la direcció esportiva i seguint per un Gallego que té clar el doble objectiu per a aquest curs: “Cal intentar recuperar la categoria, però si ho fem i no puja cap jugador a Primera no sé quin haurà sigut el treball d’aquest any”. La tasca formadora hi té fins i tot més importància que la mateixa classificació o la divisió on jugui. I, de moment, els joves estan responent amb gran nota.

Excedent de fitxes

Tots ells, però, topen amb un problema que, el curs passat, no van trobar-se els quatre membres de la Generació Chen: un excedent de fitxes al primer equip. “Entre els 25 han de repartir-se els minuts de la temporada”, va apuntar Quique Sánchez Flores, que va tancar les portes a donar alternatives a més joves fins, com a mínim, al gener, quan hi podria haver alguna sortida de jugadors amb poc protagonisme.

Amb el primer equip mancat de gol, els joves del filial podrien ser una alternativa com van demostrar a la pretemporada. Puado va anotar en l’amistós contra l’Olot, Pol Lozano va deixar bones sensacions, mentre que Adrià López va ser una de les revelacions sota pals. Aquests últims dos, juntament amb Gonzálo Ávila, Lluís López i dos que ja són al primer equip, Aarón Martín i Óscar Melendo, van ser seleccionats al Futbol Draft entre els 77 millors espanyols menors de 20 anys.

“Puado, Bermejo i Pipa, a més d’altres, fins i tot al juvenil, tenen nivell per debutar a Primera aquest mateix curs. Qualsevol dia que Quique tingui una necessitat, poden fer-ho”, confessa a l’ARA Lardín, optimista respecte al futur i a les possibilitats de molts d’aquests joves als que volen retenir. “Si l’any vinent no donen el salt al primer equip, han d’estar cedits a un de Segona segur. Aquesta és la nostra idea”, afegeix. El full de ruta és clar, i el mirall de molts d’aquests jugadors el troben, precisament, en el primer equip: “La gent del planter ha d’estar tranquil·la, hi comptarem molt”, assegura el fins fa poc màxim responsable del futbol base. Lardín, però, no ha deixat de seguir de prop el planter blanc-i-blau. Malgrat l’any passat van trobar-se amb la voluntat de Marc Gual de no voler renovar i de marxar com fos, explica que cada cop són menys els casos de promeses que marxen a altres clubs més potents (Arnau Puigmal al Manchester United; Erik Sarmiento al Manchester City i Pol Lirola al Juventus són les últimes fugues). “Intentem convèncer-los, però no podem competir amb les quantitats econòmiques que paguen a Anglaterra. Tot i això, molts altres han tingut ofertes i no han marxat”, analitza Lardín. Puado n’és un bon exemple. Brillar a Tercera pot ser el seu passaport a l’elit.