Victòria balsàmica de l'Espanyol femení

Un gol de Cristina Baudet ha permès l'Espanyol femení trencar una ratxa de cinc derrotes consecutives i deu jornades sense guanyar. Des de finals d'octubre, quan es va derrotar per 1-3 l'Albacete, que l'equip de Joan Bacardit no celebrava els tres punts i el Sevilla, a Sant Adrià del Besòs, n'ha acabat sent la nova víctima (1-0). Amb el triomf, el conjunt periquito agafa distància amb el descens i suma 19 punts, vuit per sobre de la zona vermella.

Menys problemes ha tingut el Barça per treure's de sobre el Fundación Albacete, a terres manxegues (0-3). Les blaugranes, malgrat les dificultats de preparar un partit sense les internacionals, han deixat liquidat el partit al primer temps, amb els gols de Martens i Duggan. A les acaballes, Patri Guijarro ha fet el tercer i definitiu gol.