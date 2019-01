El capità del filial agafa torn per jugar amb els grans

David López, de baixa entre dues i tres setmanes per una lesió fibril·lar de grau 1 a l’isquiotibial esquerre. Óscar Duarte podria estar entre dues i quatre setmanes més absent a causa d’una pubàlgia. Naldo pateix una lesió muscular al bíceps femoral de la cama dreta i es perdrà entre 6 i 8 setmanes. La lesió del brasiler a Eibar va forçar el retorn d’Hermoso, que dilluns tornava a una convocatòria d’un mes i mig apartat dels terrenys de joc per un esquinç al lligament lateral extern del turmell dret. Amb aquest panorama de centrals a la infermeria l’Espanyol afronta l’anada dels quarts de final d’una Copa del Rei (19.30 h, BeIN LaLiga) que comença a fer més nosa que servei.

Contra el Betis, Rubi només tindrà disponible un dels quatre centrals del primer equip, Hermoso, a una groga de la cinquena en Lliga, i que tampoc arriba en plenes condicions, ja que ha de recuperar la forma i el ritme perduts per la inactivitat. Al costat del madrileny formarà un altre jove que ja fa diversos anys que busca un lloc al primer equip. Es diu Lluís López, i va ser de les poques notícies positives del partit d’Ipurua en la seva estrena a Primera. Es converteix, doncs, en el quart jugador del planter que s’estrena aquest curs en partit oficial. Tot i un inici una mica dubitatiu, va anar guanyant confiança, i en cap moment va aparentar ser un debutant. Els seus 83 partits d’experiència amb el filial li serveixen d’aval. Si en disputa set més, entrarà en el top10 de jugadors amb més partits a l’Espanyol B. Vol demostrar que està llest per donar el salt, ara que es presenta una oportunitat davant seu.

Va refusar anar al Barça

El 2005, en edat de benjamí, Barça i Espanyol van fixar-se en ell quan jugava al Nàstic Manresa. Va arribar a fer les proves per entrar en tots dos equips, ja que no tenia cap preferència sentimental, però el fet que dos companys seus, Miki Poveda i Pablo Mitjans, firmessin per l’Espanyol, va decantar la seva decisió cap al bàndol blanc-i-blau.

Tretze anys després, el manresà, un fidel espanyolista més, va tenir minuts en les eliminatòries contra el Cadis i el Vila-real, s’ha trobat ara amb un context que li obre de bat a bat les portes del primer equip. Fa tres anys que va ascendir al filial procedent del juvenil, i en fa dos que n’és el capità. Un càrrec que compagina amb els estudis d’Administració i Direcció d’Empresa. De capacitat de lideratge, per tant, no n’hi falta.

“No em puc relaxar. El meu somni és intentar jugar en el primer equip”, va confessar l’estiu del 2017, després de renovar el seu contracte per una sola temporada. Tenia ofertes de categories superiors, però va decidir seguir en un filial que acabava de baixar a Tercera. El club, però, va premiar la seva fidelitat només un any després. Al juliol Lluís va tornar a renovar el seu contracte, però aquest cop amb unes condicions que sí que demostraven la confiança de l’entitat en ell: fins al juny del 2022, una clàusula de 15 milions d’euros i l’ascens, acordat en el contracte, de pujar al primer equip la pròxima temporada. El manresà ja fa diverses temporades que alterna entrenaments amb tots dos equips, i fins i tot ha realitzat part de les últimes pretemporades amb el primer equip. Però fins ara cap tècnic havia apostat per ell. “Tinc bones sensacions per aquesta temporada, va pronosticar a l’estiu. Mig any més tard, aquest jove central, que acumula 14 temporades a l’Espanyol, té l’oportunitat de mostrar-se en un club on vol triomfar, i que aquest estiu haurà de decidir per quins centrals aposta (Duarte finalitza contracte i a Hermoso no li faltaran ofertes). Ara li toca al manresà aprofitar l’oportunitat i demostrar la seva vàlua per quedar-se al primer equip. Es tracta d’un repte que no li fa vertigen. “Ho desitgem des de petits”, assegura.

Contra el Betis es retrobarà amb un altre central format al planter blanc-i-blau a qui coneix bé, Edgar González, que com li ha passat a Lluís, ha entrat a la llista del primer equip per les baixes a la defensa. Fill de l’exespanyolista Lluís González, avui es retrobarà amb un club, l’Espanyol, que va deixar al juliol per fitxar per al filial del Betis.